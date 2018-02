Digital valuta er løsepengevirus

Mange nettsteder advarer nå mot Spritecoin-fellen, som noen tror kan være en prøveballong forut for et større hackerangrep.

Gissel

Trend Micro Norge følger opp med advarsel både mot Spritecoin og mot å betale løsepenger hvis datamaskinen er blitt tatt som gissel.

– Vi vil på det sterkeste fraråde folk å betale, sier kommunikasjonssjef Karianne Myrvold i Trend Micro Norge. Hun advarer om at de som laster ned Spritecoin, risikerer å bli utsatt for et løsepengevirus som tar datamaskinen som gissel.

For å få tilgang til filene sine igjen, må man betale løsepenger i form av en digital valuta kalt Monero (XMR), nærmere bestemt 0,3 Monero. Dette tilsvarer omlag 700 norske kroner.

– Mange vil la seg friste

– Beløpet er ikke stort, derfor er det nok mange som lar seg friste til å betale også. Men vi vil på det sterkeste fraråde dem å gjøre det, sier Myrvold.

Den digitale Bitcoin-valutaen har gått til himmels i senere tid, men falt plutselig som en stein nylig. Det har åpnet for at flere andre digitale valutaer er blitt mer populære enn før, med navn som Bytecoin, Ethereum, Litecoin og Ripple – og nå altså Spritecoin.

Sistnevnte bør man imidlertid holde seg langt unna om man vil unngå å bli utsatt for hackere, ifølge Trend Micro.

Spritecoin ser ut som en ny digital valuta, men er det ikke. I stedet er det et rent løsepengevirus. De som laster ned programvaren, risikerer å bli utsatt for et løsepengevirus som krypterer datamaskinens filer og tar dem som gissel.

For å få tilgang til filene igjen, må man altså betale løsepenger i form av den digitale valutaen Monero (XMR).

Monero

Monero (XMR) er en digital valuta som er blitt populær det siste året fordi den tillater transaksjoner med en høy grad av anonymitet.

Ifølge nettstedet Crypto Gazette dukket valutaen opp i 2014 og hadde i den første tiden en kurs på bare rundt én dollar.

Ved inngangen til 2017 var kursen kommet opp i rundt 10 dollar, noe som vokste til 350 dollar ved siste årsskifte. Etter nyttår har den nådd helt opp til 412 dollar.

Det går en historie om at valutaen er blitt ekstra attraktiv nå fordi Nord-Korea skal ha satt i gang «utvinning» av valutaen etter å ha greid å stjele den fra hackerservere i Sør-Korea.

Dette er altså valutaen man må bruke for å komme fri fra Spritecoin-kidnappingen. – Det vil overraske meg om det ikke dukker opp flere slike varianter av løsepengevirus i tiden som kommer, sier Karianne Myrvold.

Gode råd

Trend Micro anbefaler at man alltid har en oppdatert kopi av kritiske data, slik at man kan slette maskinen når som helst og hente tilbake de filene man ønsker å ta vare på.

Selskapet tilbyr dessuten gratisverktøy som kan dekryptere filer som enkelte løsepengevirus har kryptert.

Distribusjonen av Spritecoin Wallet startet rundt 6. januar på et forum kalt Bitcoin Talk. Såkalte kryptovalutaer er i skuddet for tiden og kan potensielt være svært lukrative. Når en ny digital valuta dukker opp, er det mange som laster ned valutaens såkalte Wallet – lommebok – for å kunne begynne «utvinningen» av valutaen, som kan være en langsom og tidkrevende prosess. Her er det om å gjøre å være blant de første i køen.

Spritecoin later som om den jobber med å laste ned og synkronisere den digitale valutaen. I skjul bak den store diskaktiviteten som en slik prosess vanligvis trigger, jobber Spritecoin i bakgrunnen med å kryptere dataene på disken.

Det går også rykter om at den skadelige programvaren aktiverer brukerens webkamera.