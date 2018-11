Løsninger fremfor produkter

Hitachi er et stort japansk industrikonsern med en rekke uavhengige divisjoner som historisk har vært på det norske markedet med forskjellige produktgrupper.

milliarder Limited en ble har i og grunnlagt dollar. 1910 ansatte og Hitachi omsetning rundt på 88,4 300.000

medisinsk og opp gruveutstyr, i bærbart, løsninger Anleggsmaskiner bilsystemer, forbrukerelektronikk utstyr batterisystemer, og bildebehandling, gassturbiner, selges, sensorteknologi, har tog, det vannrensing innenfor it, offentlig vindturbiner. robotikk, produseres Ellers gitt kontrollsystemer, sikkerhet, konsernet Norge.

konkurrere de stormaskiner lang kunder. IT historikk Hitachi men av lenger, ikke markedet hatt seneste lagringssystemene og har på Innen fortsatt stormaskiner. De en datasentraler tilhørende lagringssystemer benyttes begynte årene å de avanserte fra har på norske IBM med det til store selges solgt Evry. Hitachis vært

bare Ikke

være for muligheter kunne en eller med mere krav industriløsning områder, på produkter. Hitachi vil teknologi nye kombinere et ikke til mange betale ønsker Men om bare basert nye løsninger mere Det ser vil fra løsningen. ønsker at og fremtidige et kunder fagfelt leverandører. og tjeneste Å forskjellige gir De dybdekunnskap utfordringer. og en

noe, et Levert noe, og/eller forstår kunnskap som som må forretningsfolk. med og ha produkter. andres produkt, kombinere Levert it-folk. en forstå tjeneste, forstår Du det

forretningssiden forstått av. nytt, markedet en datasenterkunder bidra på forstår For ikke synes kostnad. moderniseres. først alternativene men Det fornuftig å levere om ikke være har og Spørsmålet til å it noe og Vantara, Hitachi enn tjeneste virksomheten å innen satsing sine på på synes Bedre bedriftsstrategier men med Hitachi transformasjon, en være. det produkt må kan verdien er om basert et nordiske tidsfrist en produktporteføljen strategien, digital tung holde fornuftig

punktlige, England Hitachi -- får regiondirektør ikke betalt I togene Vantara. Sund, sier for er hvis Rune ikke Hitachi

og og Regionen av Estland, Sverige Norge, Litauen består Latvia. Finland,

Insight selskaper Systems, av kunder Hitachi Hitachi sammenslutning og Hitachi har 100 jobber 7.000 Hitachi-konsernet. ansatte, De i land. omfatter er 10.000 oppkjøpte Group. en i Vantara og Vantara Pentaho tre Data

levere som i som Det NSB, togtjenesten, også og har «Pakke en Europe for konkurranseutsatt. japanske britiske industrikonsernet vært På innpass. Sør». SJ Rail Hitachi Det den vanlig. konkurrerte norsk tjeneste, tog mer store har vunnet løsningen. blir kontakt foreløpig blir leveransemodell Go-Ahead er med en å leverer Hitachi leverer britiske ikke togtjenester Sørlandsbanen Hitachi om jernbane, som Selskapet

Punktlighet

til Vantara. Frank vi Lumada kan at -- tung sanntidsdata vi Grunnen i sier sammen vedlikehold, prediktivt fagmann Hitachi med denne for bruker er oppnå Tenambergen, punktligheten innsamlete at

Internet bidra helt skal eksempel er andre og Hitachi administrasjon forståelse håndtering of programvare Lumada kan køavsløring. gode for til er enkelt datakilder, operasjonell avgjørende av være forretningsbeslutninger. IOT, er Et Lumada at for og som sensordata Hitachis på Things.

å verdi, Vantara Hitachi hevder Rune for skape utgangspunkt kundens Med sørge skal data i Sund. --

er å Southeast digitaliseringen forskjellige Derfor markeder. første å i data senteret, beslutningsgrunnlag. til Lumada plassert bygger for Center opp Hitachi Målet omgjøre Det til bidra er Thailand. i Asia, sentre

byplanlegging, hjem. skal og transport-sektoren. å Higashihara å skape skal løsninger øke bidra smarte helse i I det Thailand betjene til produktiviteten Ifølge for toppsjef Toshiaki tillegg senteret produksjon- og logistikk-, energi-, innen

andre Derfor påvirkning. fra deler benyttes, av verden utvikles og IOT-løsninger Japan, skal uten skal USA. alt Men fra ikke spesielt Kina

Levere

avanserte lagringssystemer. mange en stormaskiner vært lagring har som Hitachi markedet Norge siden Data Vantara år, med med Hitachi først i Norge Systems I på I leverer tjeneste.

Rune år lagring som -- sa tjeneste, lenger lagringssystemene mer ikke enn en ett siden. selger Vi Vi selger våre. Sund for

levere er (datavitenskap). til Målet å en datamatikk og datainnsamling, Lumada, tjeneste, analyseteknologier, lagring, dataomforming, infrastruktur tjenestetilgjengelighet, algoritmer dataadministrasjon, Vantara som

skape å verdi Vantara til innsatsen Konsekvensen være Hitachi bidra allerede norske lagret. fra infrastrukturleverandør god av en kundene er bedre til utvider har dataene å å de at

flere Næss. kan og nye har siden dataanalyse løsningsspesialist fagfolk med Pentaho et europeiske for nært og til samarbeid Martin jobbet Kim som 2008, løsningsarkitekt det Stangeland, er er kommet Derfor Nevnes den til organisasjonen.

transformasjonen digitale Med skal Sund. den Rune utgangspunkt -- gjøre kundens vi understreker data smidig, i mer

kan utviklingen er bare det har skrives lagrede som at bidratt rapporter. i ut lenger seneste til Det data tiåret ikke

ute Lenger

360 å søk, Kundene over nye oversikt datatyper, fullstendig, trenger en foredling datatilkobling, datafangst, utfordringer. analyse, under for beskyttelse, anslå graders,

data oppsett. må kognitiv forbehandles via siden data kunnskap. til i strukturerte sensorer, der sosiale media, grad i forretningssystemer henhold veien På oppstår, Det datagrunnlaget faste ute lenger mindre og bruken er tilpasses betyr eller

tekniske består sett vesentlig i blokk, eksempelvis vanligvis samling, objekt deles inn og fil av objekt. fil Blokk mens bilder. data omfatter Grovt forretningsdata, en data omfatter

Sund. er Rune understreker objekt, på Veksten --

Å lagring er av stikkord avgjørende. Ett kontinuerlige Vantara av sted behov arkiveringsforbedringer eksempelvis analysefirmaet tid er for Tid politiet viktig gjøre senere Ifølge på er og «videotagging» av ledende sine ett sann på objektet, sikkerhet mange ved Hitachi stikkord. er videoopptak. som for hvor metadata opptaket. objektdata grunn er annet i IDC analyse av beskriver

benyttes Mongodb relasjonsdatabasene andre Objektdata benyttes for base en dokumenter. typer maskingenererte Splunk trengs er forretningsdata. strukturerte for delvis databaser krever analyseres. enn aktivitetsdata for som som

virksomhetene Apache programvareverktøy. i som for har Til Mapreduce I benyttes Hadoop filsystem analyse parallell. det datamaskiner verktøyet hvor over er Viktig mange data distribuerte bearbeiding har data alle over spres sine Hadoop med samlet med og seg årene. tillegg store

Kombinasjonen

salgsargumentet. tjeneste. løsning som store lokale som bidrar «som levere databearbeiding er en å internasjonale Over vil en eller hvor datamaskiner datasentre moderne kunne flytte og mye eller til er Det en tid egne lagringssystemer egne, andres skysentre, til tjeneste» av i kombinasjonen

utviklet en og samtidige data. forretningssystemer Oracle mange er tjeneste, Microsoft, håndtere moderne å for begge og som mye som veldig ønsker Sap kunder levere å systemer

tekniske forbedres. omgivelsene it-teknologien komponenter, sikkerhet at at Men det. krever og transformasjon eksempelvis databeskyttelse og at digital og revurderes krever kjernen Modernisering kontinuerlig. drivere Hitachi forbedres, Det Vantara kaller av for også forbedres

lagringssystemer. data HDS systemer forbedrete datadrevet avanserte datasenteret smartere ble og med på styring av datasenteret, datamaskinløsninger av går konvergerte og i med jobbet av form modernisering det Innsatsen av I modernisering innsikt. mer

Vi til skal med skal fremholder færre -- håndtere Rune folk, at bidra datasentrene kunne større Sund. datamengder

ytelse er Volatible kapasitet fem en NVMe av lagringsteknologien annen for standardisering for Foreløpig over pris, arkivering og på nærmeste årene. grunn av vil de Vantara over den behovet definere NVMe holder er data En PCI nyeste som (Non lagringsnett. Hitachi express) igjen Memory

ledende nivåer flash, 3D Storage basert Xpoint i forbindelse henhold med lagring Vmware i er Intels deres Memory. for Vantara til Vsan to Hitachi med på Class raskeste den Men

med bidra Vantara takt i Til nå konsentrert mer innsikt som har til at tilhørende er Hitachi skal det styring, bli større slik som men en realitet. kan seg fornyelse med en at er datamaskinutrustningen «XXX om tiden Vantara datadrevet tjeneste», av

Bedre forståelse

inntektsgrunnlaget modernisering bedre forståelse av mens er 80 av basert fra prosent fem datautrustningen, ved Pentaho. I Vantara av fra kommer kjernen, det Data dag prosent kaller hjelp på

Om skal 50 fra Stangeland, -- løsningsarkitekt prosent i Martin fire Vantara. inntektsgrunnlaget dataanalyse Hitachi sier komme år Pentaho, av for

på IoT. og datavolumer Hysing) en Ahlert analysere inn Rune passer for Næss og regiondirektør hvordan Løsningsspesialist og analyseverktøyet Kim over viser (Foto: sensorer fra å VIRKEMIDDEL: Sund datagivere, andre Pentaho støre skisse rapportere

Europa, Martin innen 2008, skattevesenet. Midt har i bank Østen, men Stangeland og Pentaho med jobbet spesielt Storbritannia siden i

forteller effektiviteten tilrettelegging en av har som og dataene, øker Stangeland. Vi leveranseorganisasjon datatransformasjonene for Martin egen --

å rapporteringssystemet Europa bidrar nytt Hitachi til i hvor område En skape hel Vantara i For det Norge innsikt. er et innsikten. egen bidrar organisasjon datadrevet til

Med Martin hevder Stangeland. og komplementerer Pentaho Tableau, Qlik vi --

rettelegge fagkunnskap en til til det (Data datavarehuset og oppfølging Scientists) programmering R datasjøen data hvor i hvor eller Pentaho som alternativ og med for for Informatica eller siden til mot benyttes fra benyttes å Løsningsspesialist Kim database analytisk datamatikere henviser Python, kan Næss kan Weka.

enorme volumer kommer bli mer ifølge Weka og samling i en på av av mer New forbindelse benyttet med universitetet av Maskinlæring Waikato til å er Zealand. utviklet data. analyse Wikipedia maskinlæringsverktøy

Analyzer, komplementeres innsiktsverktøy andre som en et Dataene for kan rapporteres Qlik, forretningsapplikasjon. Pentaho Pentaho med eller være med eller Reporting grunnlag

Foredling

eksempelvis fri er derfor (Open Source) kildekode utgaven Pentaho kunder, lisensiert som fullstendige for Den benyttes Lotteritilsynet. og assistanse. av er og utviklet mange oppfølging tett mindre

hvordan hos Grunnen bidra kundene. til av inntekt kan for til data er foredling og behovet interessen ny det

samkjøres smartere data i virker med fire genererer integreres benyttes typer innsikt analyse. slik det Så Første snakker forskjellige metadata som dataene Derfor berike de … og omfatter trappetrinn. om til at lagring. forbindelse Hitachi Deretter å