Ny Mac mini med datasenter-ambisjoner

Apple har åpenbart store ambisjoner med Mac mini. Under lanseringen av den etterlengtede oppgraderingen, som Mac mini-tilhengere har ventet på i fire år, presenterte Apple den nye mini-pc-en som en arbeidshest myntet på krevende oppgaver helt opp på datasenter-nivå. Dette er heftig med tanke på at det har vært spekulert i om Apple har hatt til hensikt å droppe Mac mini-konseptet helt. Fire år uten oppgraderinger gir gjerne grunnlag for slike spekulasjoner.

Windows-lokkemat

Mac mini så dagens lys i 2005. Den lille boksen, på størrelse med en liten bunke CD-etuier, var blant annet myntet på Windows-brukere som vurderte overgang til Mac, men som gjerne ville prøve seg i Mac-verdenen uten å investere mer enn høyst nødvendig. Mac mini kom derfor uten tastatur, mus og skjerm. Tanken var at mange av kjøperne allerede hadde slikt tilbehør til sine Windows-pc-er og lett kunne koble en Mac mini-en til dette utstyret.

Mac mini fikk etter hvert popularitet også i tilknytning til annen bruk. For eksempel leverte Apple i en årrekke en egen server-versjon av Mac mini, noe som gjorde at den fikk innpass i server-rommet i mange bedrifter der enten alle eller en del av de ansatte var Mac-brukere.

Et annet populært bruksområde har vært som medieserver i folks hjemmekino-anlegg, gjerne plassert ved tv-en, fjernstyrt via trådløs mus og trådløst tastatur på stuebordet.

Med brask og bram

Nå slår imidlertid Apple på stortromma og nærmest relanserer Mac mini med brask og bram. Femdobling av ytelsen, mulighet for seks-kjerneprosessorer, økt minnekapasitet med raskt internminne, lagring på raskt flashminne i stedet for (trege) disker og mye annet er argumenter Apple nå slår i bordet med på vegne av den nye Mac mini 2018.

KREATIV: Mac mini er liten, men likevel kraftig nok til å brukes i kreative miljøer, om enn gjerne i litt oppgradert versjon. (Foto: Apple)

Nye Mac mini fremstår da også som attraktiv for dem som ønsker seg en stasjonær pc med høy ytelse, men som samtidig er så liten og hendig at man lett kan koble den fra, putte den i veska – eller lommen – og ta den med seg for å bruke den et annet sted der man har tilgang til nødvendig periferiutstyr.

MINI: Som vanlig en liten og svært minimalistisk datamaskin sett forfra. (Foto: Apple)

En del av kommentarene som er kommet i kjølvannet av lanseringen i New York 30. oktober, lyder imidlertid som et ekko fra tidligere tider. Ytelsen til den billigste varianten er for svak for mange brukere, og det er i dyreste laget å utvide ytelsen og kapasiteten til det nivået mange ønsker. For hvis man følger Apples skryteliste helt ut og ønsker seg en Mac mini konfigurert med seks-kjerners prosessor, opptil 64 GB raskt internminne og flash-lagringsminne i terabyte-klassen, kanskje supplert med superrask Ethernet-kommunikasjon på opptil 10 gigabit, ender man på en Mac mini til et femsifret beløp. Med de dyreste tilvalgene som fantes greide jeg å kjøre prisen på «min» Mac mini helt opp til svimlende 46.390 kroner. Fra en startpris på 8.990 kroner.

Inngangsbillett

En av rollene Mac mini har spilt, har altså vært som rimelig inngangsbillett til Mac-verdenen, som alltid har hatt ord på seg for å være litt kostbar. Av en testomtale av Mac mini jeg skrev i 2009 fremgår det at startprisen den gang var 4.790 kroner. Nå er startprisen altså økt til 8.990 kroner.

For den prisen får man nye Mac Mac mini med 3,6 GHz fire-kjerners åttende-generasjons Intel Core i3-prosessor med åtte gigabyte internminne, 128 gigabyte SSD-lagring og Intel UHD Graphics 630.

PORTER: Mac mini er blant Mac-ene som fortsatt har et brukbart antall porter. (Foto: Apple)

Selv om prosessorytelsen til åttende-generasjons Intel Core i3-prosessoren er vesentlig høyere enn i den fire år gamle forgjengeren av Mac mini, er ikke dette spesifikasjoner å hoppe i taket for. Både størrelsen på internminnet og lagringsplassen ligger nok under det som mange potensielle Mac mini-kjøpere vil ønske seg.

Integrert grafikk

Videre er Intel UHD Graphics 630 en integrert grafikkløsning som benytter seg av datamaskinens internminne og som i generelle ikke-Mac-spesifikke grafikktester gjerne omtales som egnet bare for spill med små krav til grafikkytelsen, for å ta et eksempel. Apple på sin side fremstiller den som «60 prosent raskere integrert grafikk fra Intel».

Et lite problem her er at man faktisk ikke får oppgradert grafikkytelsen, selv om både prosessorytelse, minne og lagringsplass kan oppgraderes. Selv i en topp-konfigurert Mac mini er det fortsatt Intel UHD Graphics 630 som styrer grafikken.

TUNG GRAFIKK: Bygd ut med Blackmagic eGPU Pro kan selv lille Mac mini brukes til tunge grafikk-intensive oppgaver. (Foto: Apple)

Nå er imidlertid ikke lenger det å være fastlåst til integrert grafikk et så stort problem som det engang var. Fra og med MacOS 10.13.4 har Apples Mac-operativsystem støttet eksterne grafikkort – eller eGPU-er, som det gjerne kalles. Dette betyr eksterne grafikkort-bokser tilkoblet via rask Thunderbolt 3-tilkobling. Et eksempel er nylanserte Blackmagic eGPU Pro, som er utstyrt med et raskt Radeon RX Vega 64-grafikkort – men som alene koster over 13-000 kroner, like mye som en godt konfigurert Mac mini.

Men det finnes naturligvis en gylden middelvei mellom rimeligste Mac mini og en toppkonfigurert versjon. En variant kan være en 3.0 GHz sekskjerners Core i5-prosess,or 8 GB minne og 256 GB SSD-lagring til 12.290 kroner.

Et sentral diskusjonstema de siste par dagene har vært om internminnet på nye Mac mini kan oppgraderes eller ikke. En trend de siste årene har jo vært at det er stadig mindre mulighet til å oppgradere internminne og lagringsplass på de ulike Mac-modellene. Man blir låst til den konfigurasjonen man bestiller. Den ledende tolkningen fra seriøst hold i skrivende stund ser ut til lå være at jo, internminnet på nye Mac mini kan oppgraderes i ettertid, om enn av Apple anbefalt på et autorisert verksted. Lagringsminnet forblir derimot det man bestiller når man kjøper maskinen. Variantene etter oppgradering fra 128 GB er 256 GB, 512 GB, 1 TB eller 2 TB.

Arbeidshest eller travhest?

I lanseringen av nye Mac mini presenterer Apple maskinen som en arbeidshest som også kan tilpasses oppgaver som travhest – «Part racehorse. All workhorse», som Apple sier det.

RACKS: Mac mini kan kjøres sammen i stort antall for å brukes til rendring av tunge videoproduksjoner. (Foto: Apple)

Maskinen fremstilles som velegnet fra alt til styring av automatisering av hjemmet til en rolle i racks med massevis av Mac mini-er satt sammen i gigantiske rendringsfarmer for avansert multimedieproduksjon – eller til bruk i datasentre. For eksempel nevner Apple muligheten til å hekte sammen et stort antall Mac mini-er for batch-prosessering av massive Xcode-builds eller for å rendre og komprimere store videoproduksjoner. Mac mini kan også drive store digitale skjermpresentasjoner i signage-bransjen, heter det.

INNMATEN: Mac mini har et redesignet indre, med blant annet mer effektiv kjøling. (Foto: Apple)

Mens bærbare Mac-er etter hvert har stadig færre tilkoblingspunkter, er Mac mini velutstyrt i så måte. På baksiden finner man Ethernet-port der man for et pristillegg kan utvide ytelsen fra 10/100/1000BASE-T-kapasitet til 10 Gigabit Ethernet, videre fire USB-C-porter med Thunderbolt 3-kapasitet, det vil si dataovterføringshastighet på opptil 40 gigabit i sekundet og mulighet til å koble til en 5K-skjerm eller to 4K-skjermer, eller en tredje skjerm via HDMI-porten, samt to USB 3-porter for USB-A-plugg. I tillegg kommer en ordinær 3,5 mm-hodetelefonutgang.

Allsidig

Basert på tekniske data og prisinformasjonen ved lanseringen fremstår altså nye Mac mini som et mangesidig produkt som kan ha mange bruksområder, med mange utbyggingsmuligheter til tross for den ultrakompakte formen, og det hele knyttet til en prispolitikk som fortsetter å skape opphetede diskusjoner.

Så nå gjenstår det bare å se hva de første testene vil fortelle om den nye generasjonen av Mac mini.