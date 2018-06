Mojave – mørkt og elegant

Apple har bestemt seg for å la brukerne av Mac-er så vel som iOS-enheter forbli «i mørket» hvis de ønsker det. Altså godt skjult for alle dem som ønsker å hacke Mac-en, iPhone-en eller iPad-en din, stjele identiteten din, kidnappe dataene dine eller bruke maskinvaren din som våpen i sine store botnett-angrep.

Muligheten til å kjøre operativsystemet i såkalt mørk modus er med andre ord den mest synlige konsekvensen av at Apple kommer med ny versjon av sitt Mac-operativsystem, mens sterkere sikkerhetsfunksjoner og dermed økt personvern etter min mening er den viktigste av forbedringene under skallet denne gang. Sikkerhetsforbedringene i macOS 10.14 Mojave ledsages av mange tilsvarende forbedringer i iOS 12.

Mojave

Apple begynte å hente navn på macOS-oppgraderingene sine fra berømte steder og områder i delstaten California i 2013, etter å ha brukt kattenavn siden lanseringen av den første OS X-versjonen i år 2000. Vi husker versjoner som blant andre Mac OS X Puma, Jaguar og Leopard fram til den siste, Mountain Lion. Fjelløven ble etterfulgt av den berømte surfebyen Mavericks, og deretter kom turen til californiske fjellnavn som Yosemite, El Capitan, Sierra og High Sierra.

Nå er vi kommet fram til det store ørkenområdet Mojave, som er den spanske skrivemåten for indianerne som opprinnelig holdt til i området. Navnet både på indianerne og på Apples nyeste operativsystem uttales mer i retning av mohavi. Hva vi kommer til å si her i Norge, gjenstår å se – eller rettere sagt å høre.

Betatesting

Mac-brukere flest vil neppe begynne å ta i bruk macOS Mojave før til høsten, når den ferdige versjonen legges ut – vi snakker igjen om en gratis oppgradering. Før den tid skal vi igjennom en rekke betaversjoner. Den første betaversjonen for utviklere ble tilgjengelig like etter åpningstalen som Apple-sjef Tim Cook holdt med bistand fra en del av sine medarbeidere da selskapets globale utviklerkonferanse startet 4. juni. Utover sommeren kommer vi nok også til å se noen offentlige betaversjoner – public betas – som flere enn bare profesjonelle utviklere vil prøve seg på, frem til den endelige versjonen kommer ut.

PROFF-INSPIRERT: En del av egenskapene i nyeste macOS er inspirert av arbeidsflyten av profesjonelle brukere med kraftig datamaskin, men tilpasset alle Mac-brukere, sier Apple. (Foto: Apple)

Min Computerworld-kollega Gisle Orlund kastet seg over betaen som nå foreligger og demonstrerte en tilsynelatende stabil os-variant på jobben dagen etter lanseringen. Det eneste som ikke fungerte som det skulle i mørk modus, var paradoksalt nok våre egne nettsider, som endte opp med mørk tekst mot sort bakgrunn, med andre ord helt uleselig. Det gjenstår å finne ut om feilen ligger hos oss eller hos Apple.

Mørk modus

Hva er poenget med at operativsystemet – og dermed mye av programvaren på maskinen – kan kjøres i såkalt mørk modus? Apple selv sier at det bidrar til økt fokus på brukerinnholdet, mens kontrollene blir noe mer skjult i bakgrunnen uten å virke distraherende.

– Mørk modus gir macOS et dramatisk nytt utseende som setter innholdet i fokus, sier Apples programvaresjef, Craig Federighi.

I tillegg til å velge mellom lyst og mørkt skrivebord kan brukeren også la maskinen overta styringen og endre overgangen fra mørkt til lyst og tilbake igjen automatisk avhengig av hvilken tid det er på døgnet. Dynamisk skrivebord kalles det.

Apple vil gjøre en API tilgjengelig for utviklerne, slik at det blir lett å implementere mørk modus i programmene deres.

Det er ikke sikkert at mørk modus passer til alle slags programmer, men fotografer og videoredigerere har lenge kunnet velge mørkt brukergrensesnitt på programnivå og ser ut til å foretrekke det slik. Dessuten skal mørk modus generelt være praktisk når man arbeider i mørke omgivelser, ifølge Apple.

For min del vil jeg vente og se, men bortsett fra det nevnte problemet med våre egne nettsider har jeg fått et godt førsteinntrykk av mørk modus.

Fra iOS til macOS

Federighi kom under åpningstalen på utviklerkonferansen med et klart og tydelig nei da han sa han ville svare på ryktene om at Apple arbeider med å slå sammen sine to operativsystemer, iOS for håndholdte enheter og macOS for sine bærbare og stasjonære pc-er.

FRA IOS TIL MAC: News er blant iOS-appene som nå dukker opp på Mac-skjermen, men kanskje ikke i Norge. Tidligere har i hvert fall appen bare være tilgjengelig i USA, Storbritannia og Australia. (Foto: Apple)

Men samtidig presenterte Apple en nyhet om at flere av Apples egne iOS-apper nå kommer for macOS – i forbindelse med Mojave-oppgraderingen. Og til neste år lanserer Apple en løsning for utviklere som skal gjøre det lett for dem å konvertere sine iOS-apper til macOS.

Så Federighis nei til sammenslåing var kanskje ikke fullt så rungende som det hørtes ut som. Selv uten sammenslåing blir det altså mer og mer likt i de to verdenene.

iOS-appene som vi nå vil få se også på macOS-plattformen, er blant andre News, Aksjer, Taleopptak og Hjem. Snart vil alle Tingenes Internett-duppeditter i hjemmet kunne styres også fra Mac-en via Apples HomeKit-system, og med taleopptak blir det lett å gjøre opptak av personlige notater, forelesninger, møter, intervjuer og låtskisser og få tilgang til dem på iPhone, iPad eller Mac.

Gruppekonferanser

Om det er noe poeng i å se på FaceTime som et potensielt videokonferanseverktøy utover hjemmets og vennekretsens sfære gjenstår å se, men dette videosamtaleverktøyet blir i hvert fall nå utvidet til å kunne brukes til gruppevideosamtaler med opptil 32 deltakere.

FaceTime vil følge godt med på samtalene og automatisk forstørre bildet av den som har ordet. Hvordan dette vil fungere når to personer snakker i munnen på hverandre, vet jeg ikke.

VIDEOKONFERANSE: FaceTime vil nå by på mulighet for videokonferanse med opptil 32 deltakere. (Foto: Apple)

Deltakere kan legges til i samtalen når som helst underveis, og disse kan bruke Mac, iPhone eller iPad – eller til og med Apple Watch hvis man bare nøyer seg med lyden.

Nytt i tilknytning til macOS Mojave er også at Mac App Store blir redesignet. Appene vil få mer «redaksjonell» omtale, slik at det skal bli lettere å orientere seg i app-mylderet.

Flere kjente programmer fra store programleverandører blir nå også tilgjengelig via Mac App Store. Microsoft vil begynne å levere sine Office 365-programmer der, og det samme gjelder Lightroom CC fra Adobe. Et aldri så hurra, med forbehold inntil vi får vite prisene.

Mac-brukere forventer nyheter i tilknytning til Finder og Skrivebordet når macOS blir oppdatert, og foruten dette med mørk modus kommer det noen kjekke nyheter også på dette området nå.

De som har for uvane å rote det til både på det fysiske skrivebordet og det virtuelle skrivebordet på skjermen, kan glede seg over at det i hvert fall blir mye lettere å holde orden på skrivebordet på Mac-en. Stabler for skrivebordet stabler filer i grupper basert på filtype, og brukerne kan tilpasse stablene etter andre egenskaper, som dato og etiketter.

APP-BUTIKKEN: Mac App Store er i ferd med å bli totalt redesignet, og «redaksjonelle» omtaler skal gjøre det enklere å velge riktig app. (Foto: Apple)

Finder får en ny gallerivisning der filene vises på en mer visuell måte der forhåndsvisningspanelet viser filens metadata. En ny hurtigvisning gir rask forhåndsvisning i full størrelse av filene, og det blir lett å rotere og klippe i bilder, legge inn merknader i PDF-er og klippe i videoer og lydklipp uten å åpne en eneste app.

Nyheten som på engelsk heter Continuity Camera – på norsk Kontinuitet-kamera – gjør at man kjapt kan ta et bilde med sine iPhone eller iPad og automatisk få bildet lagt inn i appen man har åpen på Mac-skjermen. Slutt på å sende bildet med e-post eller vente på at det synkroniseres opp i Bilder, altså.

Sikrere passord-bruk

Tilbake til sikkerheten som vi snakket om til å begynne med: Det nye macOS-systemet vil bistå brukerne bedre enn før til å opprette sikrere passord. For eksempel vil brukeren få melding om det dersom man legger inn samme passord to eller flere ganger. Målet er å sikre at man bruker unike passord på forskjellige tjenester. Den samme løsningen vil også komme i iOS 12.

Talemeldingstjenesten Siri vil også få en rolle i passordsystemet, men det er i øyeblikket litt uklart hvordan dette vil fungere. Det er neppe ønskelig at Siri leser opp passordene høyt, skriver Macworld USA.

SLUTT PÅ ROTET: Har du rotete skrivebord, kan funksjonen Stacks – Stabler på norsk – rydde opp for deg. (Foto: Apple)

En viktig forbedring er at Apple nå vil gjøre det vanskeligere for annonseleverandører og andre å spore brukerens håndtering av annonser som brukeren presenteres for via e-post og sosiale medier, for eksempel. I macOS Mojave oppgraderes blant annet Intelligent Tracking Prevention-løsningen som kom i macOS High Sierra.

Oppgraderingene som er kunngjort nå, vil også styrke beskyttelsen mot at kamera og mikrofon kan brukes til å spionere på brukeren.

Konklusjon

Det er naturligvis altfor tidlig å konkludere om hvor god oppgradering macOS Mojave egentlig er. Foreløpig har vi fått høre og se Apples beskrivelser av hvor fantastiske forbedringene er, og ivrige utviklere har så smått begynt å få se på en uferdig versjon.

Men inntrykket så langt er at etablerte Mac-brukere har grunn til å glede seg til høsten og til et Mac-operativsystem som gjør Mac-en til et enda bedre, sikrere og mer effektivt redskap for mange typer arbeidsoppgaver.

Men vi må vel også fastslå at vi nok en gang har sett en macOS-oppgradering som folk på den andre siden, i Windows-verdenen, vil ta imot med en skuldertrekningen. Uten at Apple trenger å bry seg noe særlig om det. Ifølge CNN begynner selskapets verdi å nærme seg én billion dollar. Og da snakker vi vel å merke om det som her i Norge og Europa kalles én billion. Det som i det amerikanske tallsystemet – og altså av CNN – omtales som én trillion dollar.