Opp eller ned for pc-markedet?

IDC beskriver fjerde kvartal 2017 som en positiv overraskelse for pc-markedet. De registrerte en vekst i dette markedet på 0,7 prosent og karakteriserer perioden som det mest stabile kvartalet for pc-markedet siden 2011. Gartners analyse for samme periode lander på en nedgang i salget på hele to prosent.

Mye felles

Det er Computer Sweden som har satt de to konkurrentens analyser opp mot hverandre. Til tross for disse forskjellene, påpeker de at analysene har store likhetstrekk. Blant annet forventer både Gartner og IDC at markedet for vanlige pcer vil fortsette nedgangen, til fordel for mer spesialiserte maskiner, som har bedre ytelse, er mer bærbare, og har lengre batterilevetid.

Analytikeren Mikako Kitagawa i Gartner sier at resultatet for 4. kvartal viser at pcen ikke lenger er den populære julegaven. Det betyr imidlertid ikke at pcen vil forsvinne fra de tusen hjem. Han tror hjemmedatamaskinen bli mer spesialisert, og at pc-kjøperne i framtiden vil legge større vekst på kvaliteten og funksjonene enn på prisen. Dette vil i det lange løp øke det generelle prisnivået og øke lønnsomheten. Før dette skjer, tror imidlertid Kitagawa at markedet må gå gjennom en fase med færre pc-brukere.

Et annet punkt der både Gartners og IDCs prognoser var sammenfallende, var i vurderingen av det amerikanske markedet. Her var salget lavere enn forventet, med kun 16,5 millioner solgte maskiner.