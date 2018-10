Microsoft advarer mot svindel

E-post: En e-post som ser ut til å være fra et anerkjent selskap som hevder at datamaskinen er infisert med et virus, og at de kan bidra til å løse problemet.

Pop-Up: Et popup-vindu eller en annonsering på nettet som ser ut til å være fra et anerkjent selskap som hevder at datamaskinen er infisert med et virus, og at de kan bidra til å løse problemet.

Telefon: En telefonsamtale fra noen som hevder å være fra et anerkjent selskap som sier at datamaskinen din kan være infisert med et virus eller et annet sikkerhets- eller nettverksproblem, og at de kan hjelpe.

Omadressering: Å bli omdirigert til et nettsted som ser ut til å være fra et anerkjent selskap som hevder at datamaskinen er infisert med et virus, og at de kan bidra til å løse problemet.

Råd til hvordan du holder deg trygg på nett:

* Vær kritisk til popup-vinduer, ikke klikk på dem og ikke ring nummeret i annonsen.

* Microsoft kundestøtte vil aldri uoppfordret nå ut til deg først. Enhver kommunikasjon vi har med deg må initieres av deg selv.

* Ikke gi kontroll over datamaskinen din til en tredjepart med mindre du helt sikkert vet at det er fra en legitim kundebehandler og hvor du allerede er kunde.

* Hvis du noen gang er usikker på om Microsoft prøver å kontakte deg: legg på og kontakt Microsoft kundestøtte.

* Om du har blitt svindlet: rapporter det til Microsoft her og kontakt politiet på 02800.

Microsoft Digital Crimes Unit (DCU) bekjemper supportsvindel og nettkriminalitet på tre måter:

* Undersøker supportsvindelnettverk og henviser saker til politiet ved behov.

* Styrker sikkerheten i Microsoftprodukter og -tjenester for å beskytte forbrukerne mot ulik nettkriminalitet.

* Informerer forbrukere om hvordan man holder seg trygg på nett.

Kilde: Microsoft