Ny kompakt Surface

Det har ikke manglet på spekulasjoner rundt hvor Microsoft går med sin Surface-familie av PC-hybrider. Med lanseringen av en titommers utgave med Go-navn og til langt lavere pris enn pro-utgavene, har vi en pekepinn.

Arving på helt egne bein

Forgjengeren i start-segmentet, Surface 3, solgte bra. Produksjonen av den stoppet for snart to år siden, uten at noen oppfølger ble lansert.

Imens har spekulasjonene gått om selskapet skal gå bare for bedrifts-pc-er, og om neste utgave av en liten Surface kom til å bli en mobil med stor skjerm.

Men det ble en hybrid som sikter seg inn mot segmentet rundt 10-tommers nettbrett, men med profesjonell innretning siden den har god maskinvare, støtte for penn og ordinær produksjonsprogramvare som Office-verktøyene.

Men Microsoft poengterer at den ikke bare er for jobb. Også elever og studenter er målet, og skjermen er bra nok til å være en underholdningsdings eller støtte for fotografer eller videografer.

Ni timer på farten

Surface Go veier knappe 512 gram, er 8,3 mm tynn, og har en 10" PixelSense-skjerm som støtter Surface Pen. Den er viftefri, og drives av en Intel Pentium Gold 4415Y-prosessor.

Batteritiden er skal være opp til ni timer, og den har en egen, dedikert ladeenhet. Microsoft går for USB-C som grensesnitt mot periferienheter, og har fortsatt støtte for hodesett-plugg.

Surface Go kan bestilles fra i dag i Norge, og leveringene startes fra 28. august. Prisen starter på 4499 kroner. For fjorten hundre kroner mer kommer mer internminne og lager, og spesielt den som skal jobbe med foto og video bør ta den tilleggskostnaden.

For den som vil ha 4G-støtte, lover Microsoft at det vil komme en modell som støtter mobilbredbånd seinere i år.