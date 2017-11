Nye Skype for skrivebordet er her

Se opp, Snapchat og Slack – her kommer nye Skype.

En ny versjon har vært under utprøving siden august, og her er konklusjonen. Enkelte funksjoner, slik som en form for Snapchat Stories-aktig modus kalt Highlights, er ikke blitt med over fra mobil-versjonen ennå.

Mer slående er det mer fargerike og ungdommelige utseende som nå er tilgjengelig, og man kan dessuten velge mellom en lys og en mørk bakgrunnsmodus.

Fildeling

Du kan nå velge @mentions, og det er også fokus på emoji, stickers og andre effekter – men også nyttigere funksjoner som sending av vedlegg på opptil 300 MB er mulig, siden fildelingen er skybasert.

Du kan laste ned Skype for Mac her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

Nye Skype er også tilgjengelig for Windows og Linux – nærmere bestemt Windows 8, Windows 7, Mac og Windows 10 gjennom en oppdatering i november.

Via Skype blogs