Vil samarbeide best

I neste uke starter Microsoft sin store kundekonferanse i Las Vegas. Men allerede nå starter nyhetene å dryppe inn.

En av de store nyhetene er at Teams, gruppesamarbeidsløsningen basert på blant annet Skype for Business, nå kommer i en gratisløsning.

Omfavnet av Nadella

Så sentral er denne satsingen at Microsoft-sjefen sjøl, Satya Nadella, introduserte den som kjernenyhet i forkant av konferansen.

Det er ikke en lettvektsløsning som slippes fri. Støtte for grupper på inntil 300 medlemmer, og fri integrasjon av Office-appene for nett samt 140 andre apper. Flere er tredjepart, som prosjekt og planleggingsverktøyet Trello.

En ny app fra Microsoft er whiteboard-app-en, som gjør det mulig å dele en tavle for skriblerier mellom flere klienter. Disse klientene går på tvers av plattformer, slik at Android-telefoner og Ios-dingser får samme tilgang som Windows-drevne enheter.

Grupper i Teams får tildelt 10 gigabyte OneDrive-skylager, samt hver deltaker får tildelt 2 gigabyte lager. Dette er for lager av dokumenter og aktivitet.

Videokonferanse og tale er selvsagt på plass, med mulighet for å holde rene foredrag der spørsmål stilles til slutt. Elementer av «AI i praksis» trekkes fram flere steder i presentasjonen, en av dem er muligheten for fjerne bakgrunn for en deltaker. Dermed forsvinner muligheten for å se hvordan deltakerne har det i stua eller på kontoret, eller overaktive kjæledyr eller unger forsvinner i hvert fall som visuell støy.

Men det er kanskje like greit.

Starter i det små

I Microsoft Norge er de fornøyd med utviklingen så langt.

– Vi ser at flere og flere tar i bruk Teams. På litt over et år bruker allerede mer enn 200 000 organisasjoner globalt Teams. Mange norske bedrifter har allerede tatt Teams i bruk. Det starter ofte i små miljøer av organisasjonen som ser den umiddelbare verdien av denne måten å samarbeide på og derfra sper det seg ofte organisk, sier Dag Nyrud, direktør for «Den moderne arbeidsplassen» i Microsoft Norge, til Computerworld.

– Gratisversjonen av Teams vil være knutepunkt for samarbeid og er nå tilgjengelig for enda flere arbeidsgrupper og organisasjoner.

Det er ingen tvil om at Microsoft går etter aktører som Slack, som har tatt solide biter av det profesjonelle markedet for samarbeidsløsninger både med en betal- og en gratisløsning. Men Microsoft avviser å kommentere sine egne konkurrenter.

Norske søk

Microsoft har et av sine utviklingssenter i Oslo. Bidrag derfra finnes i hele Office 365, som Teams er en del av.

– Teams er en integrert del av Office 365, og Microsoft Development Center i Oslo jobber mot kjernen av hele plattformen. Blant annet med å finne relevant informasjon gjennom søk med kunstig intelligens i Office 365.

Bruk av AI og læring ut fra brukerdata ligger inne i nyhetene. Blant annet så vil store språk kunne oversettes i sanntid. Dette ble demonstrert ved at tale på et asiatisk språk ble oversatt til engelsk tale direkte i en Teams-konferanse. I et annet eksempel ble en innleder i et web-møte automatisk gitt undertekster basert på maskinoversetting.

Vi må vente litt før dette blir tilgjengelig for norsk språk.

– Teams finnes allerede i norsk språkdrakt, og vi jobber kontinuerlig med å oversette språk til alle tjenester, sier Nyrud.

Kutt i unødvendige møter

En ny funksjonalitet tar for seg å analysere og levere innsikt i hvordan arbeidsprosessene til brukeren arter seg. I en pressedemo viste Microsoft fram hvordan dette involverte analyser av epostbruk og møtetid, og hvordan dette ga seg utslag i råd om tidsbruk.

For eksempel advarsler om at tid tilbragt i møter kanskje er litt høy målt mot tid til faktisk å jobbe med oppgaver. Eller om epostbruken kan forvirre i antall mottakere eller prioritet.

Utvilsomt nyttig, men det er visse forskjeller i personvern for ansatte i en norsk virksomhet og i en nordamerikansk. Dette skal Microsoft ha tatt høyde for.

– De individuelle arbeidsmønstrene kan kun sees av brukeren. Vi tar personvern på alvor og ser på det som grunnleggende for videre utvikling av skytjenester, poengterer Nyrud.