Nok en kineser til Europa

Xiaomi har siden starten satset hardt på telefoner som er i det rimelige segmentet. De har også konsentrert satsingen i Asia, nærmere bestemt Kina og India i tillegg til en del andre asiatiske land.

Nå er det imidlertid Europa som skal beseires. Dette er et meget tett og konkurranseutsatt marked.

Telefon til 2500 kroner

Xiaomis store styrke er at selskapets telefoner ligger i et langt mer behagelig prisnivå enn mange av konkurrentene. Telefonen som skal få sin debut i Europa er Redmi Note 5 Pro. Denne modellen har allerede hatt stor suksess i Kina og India. Når vi legger til at prisen, i følge Dagen Næringsliv, vil ligge i området 2.500 kroner, er alt duket for at de etablerte konkurrentene skal få seg en seriøs konkurrent.