Snart kan du brette mobilen

Samsung har bekreftet ryktene om en brettbar mobil. For Apples del er det fortsatt rykter, men selskapet har sent inn en patentsøknad som i det minste viser at selskapet tenker på problemstillingen.

Først er kanskje ikke best

Denne teknologien er rimelig ny og det er kanskje ikke smartest å være først. Samsung har tradisjon for å være tidlig ute med nye teknologi, noe som betyr at den kanskje ikke fungerer helt optimalt i de første produktene. Apple på sin side har tradisjonelt vært senere ute, men på den annen side har de stort sett fungert når de først kommer med produkter. Hva gjelder tidsangivelse er det vel ikke et stor sjansespill å spå at vi ikke ser produkter før tidligst 2019. Sjansene er nok store for at det bli minst 2020.

Lenovo tidlig ute

Samsung og Apple er langt fra de eneste som arbeider med en teknologi som lar deg bøye en skjerm. Lenovo har faktisk allerede laget en prototyp som viser teknologien i praksis. LG har også vært på banen med en tilpassing av sin OLED-teknologi, som lar deg rulle skjermen sammen.

Som vanlig er teknologiselskapene tidlig ute med å vise ny teknologi. Dette betyr imidlertid ikke at faktiske produkter er ”rett rundt hjørnet”. Stor sett går det rimelig lang tid fra et selskap viser en eksperimentell teknologi til vi ser det i et faktisk produkt. Det man kan si, er at denne teknologien åpner for en ny måte å se en mobiltelefon på. Hvis det faktisk blir satt i produksjon er det bare å glede seg til noe som faktisk kan kalles en revolusjon innen skjermteknologi. Det kan komme til å bety noe, ikke bare for mobiltelefoner, men for alle produkter som inneholder skjermer fra nettbrett til TVer.