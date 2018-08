Største oppstandelsen siden Lazarus

Nokia forsvant som kjent fra mobiltelefonmarkedet. Først og fremst etter at de ble solgt til Microsoft i 2014. Dette var den endelige spikeren i kista for den ellers så meritterte mobiltelefonprodusenten. I løpet av et års tid har imidlertid selskapet klart å komme tilbake fra de døde. Gjenoppstandelsen har egentlig gått på to fronter. Selskapet har kommet med tradisjonelle smarttelefoner bygget rundt Android. I tillegg har selskapet blåst liv i gamle modeller til en billig penge. Dette siste grepet har vel i all hovedsak vekket til live nostalgien i oss og har gitt selskapet mye omtale i media.

Nå er det viktig å påpeke at Nokia ikke er det gamle gode finske merket vi tidligere kjente. Det finske selskapet HMD Global har kjøpt rettighetene til bruk av Nokia-navnet for en periode på ti år. Dette betyr i praksis at det kun er navnet som er tilbake av den gamle storheten. Telefonene blir produsert av det Taiwanske selskapet Foxconn som blant annet produserer iPhone, iPad og Nintendo og Playstation.

To modeller

I smarttelefonmarkedet er Nokia på banen med en rekke modeller. Nokia 8 Scirocco og Nokia 6.1 er telefoner som ligger i hver sin ende av dette markedet. 6.1-modellen starter prismessig på omtrent 2.500 kroner. Dette er for modellen med 32 MB minne og stiger med en tusenlapp for modellen med 64 MB.

Nokia 8 Sirocco er i den øvre delen av prismarkedet og med et minne på 128 MB må man regne med en pris rundt 8.000 kroner. Det finnes som sagt flere modeller i Nokias portefølje, men vi skal konsentrere oss om de to nevnte modellene.

Nokia 6.1

Det litt underlige navnet 6.1 kommer av at dette er 2018-utgaven av den allerede lanserte versjon 6. 2018-utgaven har blitt oppgradert på prosessorsiden fra Snapdragon 430 til 630. Den kjører Android som operativsystem, og på maskinvaresiden har den fått en fingeravtrykkleser plassert under kameraet på telefonens bakside. Kameraet er på henholdsvis 16 og 8 megapiksler, og den 5,5 tommers skjermen har en oppløsning på 1920 x 1080 bildepunkter. Vi kan også nevne at modellen nå har blitt utstyrt med USB-C i stedet for Micros-USB.

Telefonen har solid byggekvalitet og fremstår som en lekker solid telefon til prisen. Det er ikke noe ved denne telefonen som fremstår som fantastisk, men det er en meget solid telefon til en pris man kan leve med. Skulle vi trekke frem noe negativt måtte det være batteriet. Her kunne levetiden vært bedre. På den positive siden har den hurtiglading og gir deg rundt 30 prosent på et kvarter.

Nokia 8 Sirocco

Dette skal være Nokias toppmodell, og en ting skal de ha, det er en lekker telefon. Designet er virkelig pent. Den kjører på Snapdragon 835, noe som kanskje er noe svakt for en slik telefon og 845 ville kanskje vært et mer naturlig valg. Telefonen tilfredsstiller de fleste krav til en toppmodell, men på et område har den en stor svakhet. Kameraet kommer ikke opp på nivå med de andre produsentenes toppmodeller. Det er et litt underlig valg å bruke det samme kameraet som sitter i Nokia 7 Plus. Her burde Nokia valgt en bedre løsning.

Batteriet som sitter i denne telefonen er på 3.260mAh. Flere andre produsenter har noe høyere mAh, men Sirocco gir deg batterilevetid som holder hele dagen og vel så det.

Siroccos skjerm er i 16:9 format og er en nydelig skjerm på 5,5 tommer QHD pOLED. Sirocco benytter USB-C og i denne modellen har Nokia valg å droppe minijack-pluggen for hodetelefoner. Nokia har imidlertid lagt med en overgang fra USB-C til 3,5 minijack så helt fortapt er du ikke. Nokia har også kuttet muligheten for ekstra minnekort, så her må du klare deg med det som er i telefonen.

Nokia 8 Sirocco når ikke helt opp som en definitiv toppmodell. Som en telefon i den øvre middelklasse klarer den seg utmerket, men da blir den kanskje i dyreste lage.