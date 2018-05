En smart telefon for de eldre

Å være en ledende aktør i segmentet for mobiltelefoner til eldre er egentlig både en lykke og en forbannelse på samme tid. På den ene siden er man ganske alene i dette segmentet. På den andre siden bli man klart definert som en telefon for eldre, og det er det mange som har problemer med å innse at man tilhører. Uansett, en telefon for eldre er definitivt en god idé.



Doro 8040 forholder seg nå til Android på samme måte som mange andre kjente telefoner. Forskjellen for Doro er at de legger et lag på toppen av operativsystemet som forenkler tilgangen til funksjoner. De funksjonene du trenger blir rett og slett enklere å finne. En av tingene vi likte med dette overlegget er at det er delt i tre hoveddeler som du bruker ofte. «Anrope», «Vise» og «Sende». Disse hovedkategoriene som alle brukes ofte er så delt inn i underkategorier. Tykker du på «Sende» får du opp valg om å sende en melding eller sende bilde/video. Pedagogiske og enkelt tilgjengelig.

Høreapparat

Skulle du være en av dem som er litt mer teknisk anlagt kan du sette telefonen over i en mer avansert modus, som gir deg det vante grensesnittet i stedet for det forenklede. En av funksjonene vi li…