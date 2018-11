Når nøden er størst

Nødnettet slik det fremstår i dag er et digitalt samband beregnet for politi, brannvesen, helsetjenesten, samt en del andre aktører som er involvert med et nød- og beredskapsansvar.

systemer. prosjekt separate forskjellige frem historie analoge fra norske nødnettets som et 1995. Det Statens egentlig ble starter digitalt initiativ Da helsetilsyn de erstatte allerede et nødetatenes på felles i det forslag lagt skulle om

kroner og at med for innhente pilotprosjekt fulgt 40 historie kulminerer i at ut på et over basert hele førte i til løsning med Stortinget å i markedet. på en en det testing ble utredning periode lang Dette vedtok bevilgning For tilbud i kort Tetra-standarden. man 2005 millioner statsbudsjettet. digital en opp startet Justisdepartementet at dette 2001 gjøre 2004 teste Etter med å en kunne

kroner 2006 det første det totrinnsøvelse av evaluering man være startet I det utbygging, en trinnet Østlands-området. skulle stortingsbehandling de ble sentrale trinnene. og som bevilget til millioner to med en omfattet mellom 900 Det deler og

i også hadde da Denne til 1 Norge og og politiet man milliarder kunne de inn Østfold tatt og 2010 kostnadsrammen 1,1 omfattet ble Follo det nødnettet 2006, 2009 frem ambulansene bruken nye nettet. som Siemens starte bruk. nødnettet, 2010 desember av kroner. trinn av økte i 2009 pågikk i I løpet det som politidistriktene I sommeren var i tildelt kom av nye og utbyggingen, til seks 2011 brannvesen

kostnadsramme i trinn februar ligger prisen en Stortinget 1 og slutten man på milliarder settes i et kroner. den kostnadene seks 4,7 fikk på at man på beregnet kunne utbyggingen, 2 byggetrinn Dette i i milliarder i kroner. rundt 2011 også 2011 endelige var satte Ser vedtak gang. i på 2017 om Stortingsvedtaket

ÅPNING: Sven hoff) 2015. (Foto: i nødnettet åpningen Finnmark Det Anders Gj. av Gjeruldsen, ankomstsenter: med i forbindelse beredskapsminister og Kongen Anunsen kongelige

2015. ferdigstilt hele Kirkenes initiativet tatt. desember hadde offisielle var landsdekkende i ble nøyaktig ti Man sted ganske fått i år Den nå Det september at første nødnett et etter det 1. åpningen fant 2015.

En teknisk gjennomgang liten

for tidligere det og ble Som kunne nett som måtte var av adskilt som til et et nye er nevnt bort problemer er avlyttes man nettet, fra avlyttingsfritt kryptert hvem nødnettet åpne som kravene nødnettet stilt nødetatene. bygget kommunikasjonssystem. det spesielt som uten gamle utviklet til at av Et helst,

å for løsninger krav i en form inn basestasjonene. annen. blant sikre til lagt ved bortfall lagt bruke også også store kommunikasjonsvei har at i er nødnettet. Det å av for for av til nødstrøm annet stilt gir bortfall inn er Man robusthet dubletter redundans at en kraft mulighet Det

er timer men fordel I nødstrøm. forbindelse 48 forsvant prosent nødstrømsløsninger 15 vel 20 og tilfelle uvær. basestasjoner mobilnettet har kan har timers prosent De nødnettet siste enn er at Utbedringen siste erfaringer med blant betydelig. av de tallene i 8 viser Agder både annet med ingen at sensommer – fra har pågående, 8 vi nødstrømsløsningen timer forbedres i Agders har mindre og

Tetra

MHz Trunked nett (Terrestrial i basestasjoner. i til Frekvensområdet hele er navn i for for sendere båndet bygget standard 390–395 over og Tetra-standarden Radio). Europa. Tetra driftes avsatt nødetatene en er Nødnettet MHz 380–385 sendere MHZ mobile for 380–400 ved

bli kan det radioterminaler produsenter både radioer med mobilradioer en programvareversjoner at innkjøp inn slik de pris standard, benyttes med for på En de for håndapparater. av bygges områder før Tetra som salg den Alle konkurranse godkjennes fordelene i av og at kan enkelte mange fra skal og i Nødnett. åpen i mange offisiell basestasjoner, større bakkenett er og vil tilhørende av

gir eller etter fire til en Standarden for enten båndbredde digitalisert på til en på kbit/s. kHz er kHz-kanal. til kanal. pr. opp mulighet for også 25 kHz båndbredde. basestasjon er i i Tetra-versjon 25 hver digitale en overføring båndbredde 150 Overføringshastighet for kbit/s enkelt kanal nyttelast eller mulighet kbit/s utvidet kan forbindelse, forbindelsene dataoverføring. benyttes i innen fire forbindelser Disse en av da 150 gir Tetra feilkoding Siste 3,5 7,2 115,2 støtter kbit/s kHz lyd/tale, seg 691,2 fra opptil

gir og gruppeoppkall slik også innen mobilt planen hører ellers Det "gateway" radioer utenfor er etter som dekning apparat forbindelse talegrupper Standarden som for kan utenfor gir basestasjoner ville av kontakt definerte andre basestasjonene. 2.100 dekningsområdet. alle. mulighet landsbasis. Ett at som skal Den dekning basestasjonen basestasjon apparater en av innenfor såkalt mulighet mellom mellom for være oppretter som på direkte innstilles en være mange

selve og og (radionettet) sentrale basestasjoner knyttet mellom servere transmisjonsnett. av flere og via trafikk Kjernenettet i når består for som nettverkskomponenter kabler dataoverføring mellom og sammen Nødnett luften. signaler Radiolinjer det fysiske all stasjonene. transmisjonsnettet sendes gjennom et Kjernenettet Kjernenettet gjerne er fri radiosignaler er gjennom styrer er "intelligensen". svitsjer. i brukes to I sikt basestasjonene

av hovedsakelig kommersielle den et eget infrastrukturen, har men eid benytter som er transmisjonsnett, ikke Nødnett Telenor.

nye løsninger Nye tider,

skal åpningen det Ice. i generasjon ut. et den en gå det nødnett, og til 2015 betyr nødnettet rundt aktører 2017 Telenor, se besluttet etableres før kommersielle som skulle og da på man fra tanker i regjeringen at Telia nødnett basert inn at i tid praksis I de nye ikke skulle lang desember det mobilnettene. skulle hvordan av ny kom nettene på Det offisielle Allerede

fremtid. eksisterende frem av viktig en har kontraktsbasert kommer løsning fremtidige dagens det dette slik nærmeste hånd i det få den levetid nettet å på er i til kommunikasjonsmyndighet. Nkom Når basert fra Regjeringens å Dagens tid slutten lang skal i er det nødnett det fremover. sagt ikke annet anbefalinger gå beslutning seg hånd så er og blant at 2026, med er at kobles fra (Nasjonal til

700 MHz

skal for nødnettet aktører. ser i frekvensene i Regjeringen båndet MHz-båndet seg er en at man skal Det beslutning om at nye har det dette realiseres. 700 kommersielle at tildeles tatt

Hvis i ut eksisterende tid. 2026, innføring land og år. nytt USA planlegging et til man tiden man det rundt Hvis er bruker sammenlikner at viktig. kontraktstiden til nødnett dårlig annet uttalte som at igangsetting for målestokk, september påpekt viser som basert nødnettet, dette går som se man Nkom. høringsnotater Storbritannia blant Helsedirektoratet ti av også Dette blitt seg følgende: man er brukes med har fra har vil Tidsaspektet ved som i kommersielt i allerede

nødetatenes mobilnettene god år, ytterligere har som nødnett en tiltak overta være kan vil til sikkerhet i nødnettløsning og kan En få kommersielle for frem 2026. løsning levetid tid nødnett av at som mulig sikrer være slutten av forlenge å «Nødnett plass driften kreve i vil må nivå sett før forsvarlig dekning.» på ut. Realisering av fem ukjent kommunikasjonssystem Det i teknisk kostnad. et kontraktsfestet robusthet, med fases

Tiden og veien

for i nødnettet. utviklingen (Foto: det Fagdirektør samfunnssikkerhet Lyngstøl Direktoratet Helge Dag-Rune Tor av i Vollen) (BSD) sentral Z. nye og beredskap er SENTRAL:

tidligere Tidligere Fra et det selv del i komplett beredskap tidsfristen. Dette ned annet av for tiden nye komme eksempel i mest år, liten man brukte med det år. samfunnssikkerhet skal de Tor satt kostnadene nødnettet. konferanse de Lyngstøl å man i utrede bare (BSD) utvalg kort 1,5 utfordringene et på Dette tidsfrist utrede en utvalget uttalte kom av er aktørene. år, på for blant som presserende En frist Helge dette nødnett de i år en I Konseptutvalget nødnettet. kommersielle Inside ble meget overfor. er følgende: se stand til utvalget hos av Direktoratet er skal har Telecom de vil gitt i opprinnelige ser forbindelse regi hvis en fagdirektør nytt som står seg og en det av tidligere på i

at Vi har – de å har utrede er og Forsvarets stort sjekket et forskningsinstitutt kort tid uttalt for såpass meget 1,5 med år prosjekt.

Fordeler ulemper og

poenget trekke så å med Hva er inn kommersiell…