Netnordic skal levere nett til Nasjonalmuseet

Det nye Nasjonalmuseet som åpner i 2020 blir Nordens største kulturbygg. Det sier seg selv at et slikt bygg trenger et nettverk av ganske betydelige dimensjoner. Statsbygg har nå inngått en avtale med selskapet Netnordic om å levere en komplett nettverksløsning til det nye bygget. I følge en pressemelding har kontrakten en verdi på 18 millioner kroner.

Kontrakten innebærer blant annet leveranse av et avansert trådløst nettverk samt maskinvare med drifts- og overvåkningsverktøy i tillegg kommer en VPN-løsning for de ansatte.

– Vi skal blant annet levere en lokaliseringstjeneste over WiFi-nettverket til utvalgte områder i det nye Nasjonalmuseet. Tjenesten har en nøyaktighet på mellom 1 og 5 meter, forteller Lars Johannes Sørbo, administrerende direktør i Netnordic Communications.

Alt-i-ett

Løsningen er bygget på Extreme Networks’ Fabric Connect, som er basert på det nyeste innen nettverksteknologi. Løsningen benytter Juniper-rutere for tilknytning til Uninett.



Dette gir en helhetlig, fleksibel, sikker og skalerbar løsning. I senter av løsningen står nettverksadministrasjonsverktøyet Extreme Management Center (XMC).



– XMC er en kraftfull plattform der du kan konfigurere og administrere alle nettverksenheter. Alt-i-ett brukergrensesnitt gjør XMC til en fullverdig «single-pane-of-glass»-verktøy, som passer til en storskala-løsning som Nasjonalmuseet etterspør, sier Sørbo.



Sentralt i løsningen står brannmur og sikkerhetsløsninger fra Fortinet, og leveransen til det nye Nasjonalmuseet er samlet sett den største installasjonen som er blitt levert i Norge.



Digital formidling

IP-nettverket transporterer trafikk til ansatte, publikum, fagsystemer, AV-utstyr og mediekanaler. Dette inkluderer digitale kunstverk laget av kunstnere, mediekanaler som er dimensjonert for svært høy mediedistribusjon, rådata til ansatte som jobber med digital kunst og publikumsformidling.



– Det nye museets digitale strategi er et viktig ledd for å nå visjonen om å få flere kunstentusiaster. Vårt bidrag til dette er å levere moderne og fremtidsrettet utstyr innen nettverk og sikkerhet, avslutter Sørbo.