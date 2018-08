Samsung med alternativ til Surface Go og Apple

Premium-serien Tab S får et nytt medlem, Tab S4, mens økonomimodellen Tab A kommer i en ny 10,5 tommers utgave.

Flerbruksbrett og pc-alternativ

Større Amoled-skjerm og hele fire høyttalere, ny programvare og støtte for inntil åtte separate brukere skal gjøre S4 til en familieenhet for underholdning, informasjon og kontroll i smarte hjem. Innlogging for de forskjellige brukerne gjøres gjennom iris- og ansiktsgjenkjenning.

– Vi har tatt utgangspunkt i hvordan forbrukere bruker og vil kunne bruke sitt nettbrett. Da vi ser at mange bruker sitt nettbrett i hjemmet og sammen med andre, har vi derfor valgt å fokusere på brukervennlige funksjoner for hele familien, sier Ardelan Sohrevardi, produktsjef for nettbrett og wearables for Samsung i Norden.

Tab S4 er tenkt som en PC-konkurrent, med støtte for digitalpenn og periferi-utstyr som gjør at den kan brukes som en PC. Dermed konkurrer den med de enkleste medlemmene av Surface-familien til Microsoft, og Surface-varianten Ipad Pro fra Apple.

Bedriftssikker

Samsung har også lagt inn Knox, ett sett med sikkerhetsløsninger som skal gi S4 sikkerhetsfunksjoner på linje med bedriftskrav.

Selskapet lover at materialene som er brukt skal kunne tåle bruk og ha et premium-inntrykk. Det er snakk om både glass og metall i stedet for plasten som ofte preger rimeligere modeller.

Amoled-skjermen til S4 har en oppløsning på 2560x1600 punkter i 16:10-format. Den skal komme med en svært tynn ramme for full utnytting. AKG leverer de fire høyttalerne, som er Dolby Atmos-sertifisert. For å få saft nok til å drive hele apparatet, har Samsung lagt på et større batteri på 7.300 mAh. De hevder dette skal gi filmavspilling i opptil 16 timer.

Åttekjerner og 4K

Tab S4 bruker en Snapdragon 835 åttekjerners prosessor. Den kommer i en variant med og en uten 4G-støtte. Innebygd er det 64 eller 256 gigabyte lager, og det er støtte for micro-SD tilleggsminne opp til 400 gigabyte.

Android-versjonen er 8.1 fra start. Kameraet støtter opp til 4K-videoopptak med 30 bilder i sekunder, og 4K-avspilling i 60 bilder i sekundet.

Tab A varianten har de samme ytre spesifikasjonene, men med enklere komponenter.

Det ser ut til at Samsung også forlater nettbrett i størrelsen rundt 8 tommers skjerm. Dette segmentet har solgt mindre og mindre i takt med at standard smarttelefoner nærmer seg seks tommer i snitt med svært gode skjermer.

Modellene blir tilgjengelig i slutten av august. Tab S4 har en veiledende pris på 7 990 NOK for 4G-versjonen og 7 490 NOK for Wifi-versjonen. Tab A 10.5 har en veiledende pris på 3 990 NOK for 4G-versjonen og 3 490 NOK for Wifi-versjonen.