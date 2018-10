Danskene med selvkjørende varelevering

Selvkjørende roboter skal levere medisiner, mat og dagligvarer til danskenes hjem. Robotene vil blant annet benytte fortauene på sin ferd. Dette gir også en hastighetsbegrensning på 6 km/t, skriver Teknisk Ukeblad.

I og med at man i dag har et forbud mot selvkjørende kjøretøy i Danmark må man vedta en forsøksordning for å få dette til.

For øyeblikket legger man nå grunnlaget for forsøksordningen. Dette innebærer blant annet ansvarsfordeling ved ulykker. Forsøk med slike roboter er tidligere gjort i USA, Tyskland og Nederland. Kanskje ser vi slike forsøk i norske byer om ikke alt for lenge.