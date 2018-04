KrF vil fjerne 350 kroners grensen

Finanspolitisk talsmann for KrF, Kjetil Ingolf Ropstad, uttaler til NTB at KrF vil fjerne grensen på 350 kroner som er momsfri ved netthandel.

KrF mener dette er et avgiftsfritak som favoriserer utenlandske arbeidsplasser. Som en følge av dette ber man regjeringen utrede en regelendring og komme tilbake til Stortinget senest neste år i forbindelse med statsbudsjettet.

Prøvd før

KrF har også tidligere prøvd å fjerne denne grensen, sist i forbindelse budsjettforhandlingene i høst. Partiet fikk ikke støtte for forslaget den gangen. Noe av begrunnelsen for forslaget er at Norge har mange viktige arbeidsplasser for personer uten lang utdanning.