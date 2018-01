Burgerstøtte til nettnøytralitet

Hurtigmatkjeden slapp nylig en tv-reklame der de bruker prisene på burgere til å forklare hvorfor nettnøytralitet ikke er en triviell sak. Dermed støtter de forkjemperne der det er tyngst å nå fram: Hvordan forklare en teknisk tung og kompleks sak for brukere som er ludditter eller teknologisk ignorant.

Kaldt, lunkent, tregt

I reklamesnutten opplever kunder hva det innebærer dersom tilbehøret til hovedproduktet ble levert avhengig av hvor mye man betaler. Det betyr kalde, stekte poteter og lunken drikke levert noe tid etterpå for noen kunder.

Eller at burgere klargjort om lag samtidig ble levert i ulikt tempo avhengig av hvor mye man er villig til å betale.

Nettnøytralitet som et offentlig gode hvor tilgang ikke kan diskrimineres basert på sosiale eller økonomiske faktorer ble innført av det Obama-utnevnte kommunikasjonstilsynet FEC i 2015. Før dette, fra internett ble sivilt tilgjengelig, var slik nettnøytralitet et grunnleggende Internett-prinsipp.

I desember avskaffet det nye Trump-utnevnte kommunikasjonstilsynet Obamareguleringen, og støyen rundt temaet økte kraftig. Ikke at det dermed ble øredøvende, siden antall støykilder under det gjeldende regimet er mange, vedvarende, og nye dukker opp i et bankende kjør.

Appell til nettgenerasjonen

I følge Fortune er det imidlertid ingen tvil om at dette er et reklamestunt ment å engasjere nye kunder fra nett-generasjonen. "Millennials", som de kalles i USA, svikter de klassiske hurtigmatkjedene i vesten i skarer. Kampanjen til hurtigmatkjeden leder fram til en underskriftskampanje, men eierne bak hurtigmatkjeden driver ingen annen aktivitet som lobbing eller deltar i rettssaker, som er vanlige virkemidler for å nå fram i det politiske USA. I forrige uke startet for eksempel de juridiske myndighetene i 23 delstater en rettsprosess for å få blokkere beslutningen til FEC.

Den interne kampen i USA om nettnøytralitet fikk også ny politisk støtte denne uka. Guvernørene i delstatene New York og Montana utstedte en styringsinstruks der leverandører til delstatens virksomheter må levere alle sine produkter i tråd med nettnøytralitet. Dette blir et krav de må følge før de i det hele tatt får levere tilbud. New York er også president Donald Trumps hjemstat.