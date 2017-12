Nettnøytraliteten er under press

FCC (Federal Communications Commission) skal nå stemme over om man skal gå bort fra loven som sikrer loven om nettnøytralitet. Dette kan få konsekvenser for hva nettbrukere i USA får tilgang til og fort tilgangen går. Etter all sannsynlighet kommer USA til å droppe nettnøytraliteten. Det forgår noen siste desperate forsøk for å stanse avstemmingen, men det er ingen grunn til å tro at dette skal lykkes.

Prinsippet

Nettnøytralitet er konseptet som sikrer at nettet skal være åpent og at det sikrer at alle blir behandlet likt. For å ta et konkret eksempel: nettjenester som Netflix, Facebook og Google, for å nevne noen av de store, er i dag sikret at brukerne får tilgang til tjenestene deres og ingen kan blokkere tjenestene. De er også sikret at ingen kan sette ned netthastigheten på for eksempel Netflix til fordel for andre tjenester.

Det er dette prinsippet det skal stemmes over i FCC 14. desember. Velger man å droppe loven om nettnøytralitet kan dette få store følger i USA. Det finnes i utgangspunktet to hovedfløyer. Teknologibedriftene som i all hovedsak er positive til nettnøytralitet og nettleverandørene samt teleselskapene som gjerne skulle se at den forsvant.

FCC

Sjefen for FCC er i dag Ajit Pai. Dette er en mann som lenge har ønsket å fjerne loven om nettnøytralitet. Hans bakgrunn er interessant i og med at han kommer fra ett av de store nettselskapene, Verizon. Dette er noe som gir grunn til å mistenke at hans standpunkt ikke er helt upåvirket av tidligere arbeid. Han mener også at det ikke er noen grunn til engstelse hvis loven forsvinner. Hans argumentasjon er at det fungerte utmerket før loven ble innført av Obama, og at det ikke er noen grunn til å tro at det skal føre til problemer nå. Dette har han egentlig ikke belegg for, i og med at man hadde flere tilfeller av at tjenester ble blokkert og at enkelte tjenester fikk lavere båndbredde enn de skulle ha, før reguleringen ble innført.

Norge

I Norge har vi en lovfestet nettnøytralitet som vi også har felles med resten av Europa. Dermed vil ikke en skroting av nettnøytraliteten i USA få alvorlig og umiddelbare virkninger her på berget. Nå er det imidlertid slik med lovverk at de kan endres. Det er likevel ingen grunn til å anta at dette skal skje. Nettnøytraliteten står sterk i Norge og i Europa forøvrig.

Vi kan nok få enkelte utslag som følge av avgjørelsen som tas i USA. Det vil i tilfelle være der man benytter tjenester som går direkte fra USA til Norge. Dette er imidlertid ikke et plagsomt sannsynlig senario.

Det er kun tiden som vil vise hvilke konkrete utslag USAs avgjørelse vi ha innad i USA. Det finnes også krefter som gjerne skulle blitt kvitt nettnøytraliteten i Norge også, så det kan nok lønne seg å holde et øye med hvordan utviklingen går.