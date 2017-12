Nettnøytraliteten i USA opphevet

FCC (Federal Communications Commision) opphevet som forventet loven som sikrer nettnøytralitet i USA. Dette betyr i praksis at man nå åpner for at nettleverandører kan forskjellsbehandle alt fra nettsteder til bedrifter. Problemet ligger kanskje mest av alt at man kan sette slike beslutninger ut i livet ikke bare på bakgrunn av kommersielle interesser, men også av ideologiske grunner.

Fjerning av loven er først og fremst kjempet fram av den Donald Trump utnevnte sjefen for FCC, Ajit Pai. Donald Trump er forøvrig også en uttalt motstander av loven om nettnøytralitet.

Ble ikke gammel

Loven om nettnøytralitet ble ikke veldig gammel. Den ble innført av Barak Obama i 2015 nettopp for å hindre at nettleverandører skal kunne blokkere eller senke hastigheter for enkelte selskaper. Alle skulle håndteres likt, noe som er et konsept som ikke akkurat er blant republikanernes hjertesaker.

Hindrer investeringer

I følge FCCs leder Ajit Pai er det liten grunn til frykt. Etter hans mening er loven om nettnøytralitet til hinder for at det investeres i bransjen og at en oppheving av loven vil åpne for bedre inntektsmuligheter ved at selskaper kan kjøpe seg forkjørsrett i nettene.

Tilhengerne av nettnøytralitet, og dem er det mange av, er på sin side er redd for at en fjerning av loven vil være til hinder for ny oppstartsselskaper og at man dermed også vil gå glipp av mange nye ideer og nye selskaper.

Godt beskyttet

Norge og store deler av Europa er godt beskyttet vi lovverk om nettnøytralitet, men det burde vekke bekymring også her på berget når et land som USA går bort fra dette prinsippet. Ting har en tendens til å smitte over dammen og vi kan bare håpe på at Europa forholder seg prinsippfaste der USA svikter.