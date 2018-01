Nettnøytralitetstilhengerne slår tilbake

Etter at FCC og deres sjef Ajit Pai i desember stemte for å gjerne sikkerhetsklausulene som vernet nettnøytraliteten, har motstanden gradvis tiltatt i styrke. Det er tydelig at dette ikke kommer til å bli en så enkel oppgave som Pai så for seg. Det går allerede varmt for seg i rettsapparatet der flere nå forbedrer søksmål for ¨å bevare nettnøytraliteten.

Allianser bygges

Minoritetslederen i Senatet kunne nylig melde at demokratene nå har samlet 50 stemmer får å gjenopprette nettnøytraliteten. I tillegg foreligger det et forslag om å avslå FCCs vedtak. Dette har nå 80 sponsorer og i tillegg har 22 statsadvokater gått til søksmål for å stoppe FCCs vedtak.

Denne rettslige utfordringen er den første som skal behandles, men søksmål rette av organisasjonene Public Knowledge og Free Press ligger rett bak i løypa. Det er også tydelig at man for tiden opplever et formidabelt ras av henvendelser som støtter arbeidet med å reversere FCCs vedtak.

Siste på listen er at Mozilla også har saksøkt FCC for å beholde nettnøytraliteten.