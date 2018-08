Nettverk for spillentusiasten

La oss gjøre en ting klart, det er litt paradoksalt å teste den trådløse ytelsen til en router spesifikt ment for gamere, når kunden selv vil foretrekke nettverkskabel 10 av 10 ganger. Dette til tross, Netgear har lenge sittet på tronen når det gjelder nettopp spill-routere, og Nighthawk XR500 er intet unntak.

Som vanlig har Netgear valgt å basere designet på sin gaming-router på masken til Batman krysset med supersoniske bombefly. Routeren nærmest skriker gaming, til tross for at innmaten er velkjent og brukt i en del ‘snillere’ produkter. Faktisk har Netgear brukt den samme Qualcomm Atheros QCA9984-radioen vi finner hos Asus, D-Link og i Netgears egne Orbi-routere.

Routeren har to USB 3.0 porter som er raske nok i bruk om man ønsker å lagre på nettverket uten å investere i en NAS, pluss fire nettverksporter og knapper for å skru av det trådløse nettverket, eller koble opp via WPS. Et ganske enkelt oppsett med andre ord.

Ytelsen

Vi testet XR500 opp mot forskjellige routere, da hovedsakelig i tandem med X6S Mesh extender. Siden vi først testet mesh-funksjonen, gjorde vi ytelsestester mot vår tidligere test-vinner, Amplifi HD fra Ubiquity. Farten var merkbart bedre, selv om vi mistet litt ytelse jo lenger ut i nettverket vi bevegde oss. Her er mesh-nettverket til Ubiquity bedre, men den har da også to satellitter istedenfor en enkel extender. Når vi var nærmere routeren var XR500 overlegen.

Gjennom programvaren fikk vi også meget gode resultater spesifikt i spill, der vi manuelt kunne gi mer av båndbredden til det aktuelle spillet.

Programvare som sparker

Det som virkelig skiller XR500 fra røkla er, design til tross, programvaren DumaOS. Et samarbeid mellom Netduma og Netgear har resultert i et slags operativsystem for nettverket med en hel mengde informasjon og muligheter til å endre innstillinger rundt for eksempel QoS (quality of service). Gjennom DumaOS er det lett å overstyre den automatiske QoS-funksjonen, som for gamere betyr mer båndbredde til spesifikke spill.

En annen mulighet man får med DumaOS er geo-lokalisering, der programvaren selv velger den nærmeste lokale serveren på spillet du skal spille. Dette er stort sett ikke et problem i Europa, men i de asiatiske og amerikanske markedene betyr det at routeren selv tar et aktivt valg i prioriteringen av ledige spill-servere. Så langt støtter DumaOS 15 spill fullt ut, deriblant Destiny, Overwatch og Call of Duty-serien.

DumaOS støtter også OpenVPN som kan sikre nettverkstilgangen, og samtidig forhindre angrep via nettverks-spill. Det er verdt å nevne at DumaOS krever en del jobb for å fungere perfekt, og brukere er anbefalt å til stadighet jobbe i programvaren for å få bedre ytelse i nettverket. Dette er en løsning som fungerer godt om du ikke, slik vi tidligere nevnte, har mulighet til å koble maskinen opp med kabel.

Rekkevidde

Vi brukte routeren sammen med extenderen X6S fra samme firma og fikk et godt inntrykk av rekkevidden den gav oss i resten av huset. Man trenger ikke lenger ha magiske evner for å få en extender til å fungere godt, noe X6S er et bevis på. Den firkantede, antenne-løse boksen er lett å plassere, og om mulig enda enklere å koble opp. Her kommer WPS til sin rett, og det gikk raskt og enkelt å få den opp på nettverket.

X6S bruker også et dedikert 5GhZ-nett til kommunikasjon, noe som gjør det mulig å ha en sømløs opplevelse, da SSID-en ikke trenger å skifte navn. Vi opplevde sjeldent at nettverket ikke byttet over når vi beveget oss mellom de to. I motsetning til XR500 er grensesnittet meget enkelt, og det er heller ikke tilgang til mer avanserte innstillinger.

Netgear har, med hjelp fra Netduma, funnet frem til det vi mener er den beste routeren for spillentusiaster på markedet nå. Prisen (cirka 3.300 for XR500 og 1.900 for X6S) er blitt lettere å forsvare, spesielt om du er ute etter ren ytelse når det kommer til spilling. Anbefale