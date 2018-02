Nkom løfter teknologi og sikkerhet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) melder at de er i ferd med å omorganisere seg. Når denne reorganiseringen er ferdig vil myndigheten ha fem avdelinger under direktøren: Spektrum, Konkurranse, Sikkerhet, Teknologi og Organisasjon. Av disse er altså Sikkerhet og Teknologi nyopprettete avdelinger.

To hovedgrep

Siden Elisabeth Aarsæther ble ansatt som ny direktør for Nkom høsten 2017 har et arbeid med omstrukturering pågått. Det er resultatet av denne jobben som nå materialiserer seg, med i hovedsak to nye grep, skriver myndigheten i en pressemelding:

«Sikkerhet blir en egen avdeling. Avdelingen får ansvar for utredning og analyse av blant annet sikkerhetstilstanden i norske ekomnett, og for tilsyn både av forberedt art og i saker der det er mistanke om brudd på regelverk. Ekomcert er del av avdelingen.

Teknologi blir en egen avdeling. Kvalitetssikringsarbeid og tilsyn med omsetning av utstyr osv., organiseres sammen med miljøet som i dag driver frekvenskontroll. Et mer teoretisk miljø med ansvar for utredninger og internasjonalt arbeid vil være også del av den nye avdelingen. Nye avdeling Spektrum skal rendyrke planlegging og tildeling av frekvenser i det norske samfunnet. Ansvaret er omfattende og en rekke store auksjoner er rett rundt hjørnet».

Stillingene som ledere for avdelingene Sikkerhet og Teknologi er utlyst akkurat nå, mens avdelingen Spektrum ledes av John-Eivind Velure.

Bedre rigget

De eksisterende avdelingene Marked, som har som har ansvar blant annet for mobil- og bredbåndsmarkedene, og for postreguleringen, bytter navn til Konkurranse, og administrasjonsavdelingen får ansvar for kvalitetssikring av tilskuddsordninger, og bytter navn til Organisasjon.

– Med denne strukturen er Nkom bedre rigget for den faglige spissingen og samarbeidet som er nødvendig på vårt myndighetsområde fremover, sier Nkom-direktør Elisabeth Aarsæther.

– Staben og rammene er uendret, men nye tider krever nye samarbeidsformer og miks av kompetanse, avslutter hun.

Den nye organiseringen skal tre i kraft fra 1. mai i år.