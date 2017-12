To trender og ti trusler

Norsis — Norsk senter for informasjonssikring — jobber for en trygg digital hverdag for alle, både enkeltpersoner og virksomheter. Som en del av dette arbeidet legger organisasjonen fram sin årlige rapport «Trusler og trender», som inneholder vurderinger av trusselbildet framover innen it-sikkerhet.

Årets utgave ble lansert og presentert mandag 11. desember i Oslo.

– Min personlige påstand er at dersom de datakriminelle hadde funnet ut at de ville drive legitim forretning, så hadde de vært veldig flinke. De vet akkurat hvilke knapper de skal trykke på, med menneskelige relasjoner og manipulering. De vet hvordan vi fungerer, understreket administrerende direktør i Norsis, Peggy Heie, under fremleggelsen av rapporten.

Ti trusler

Norsis mener at kunnskap og kompetanse om trusselbildet og sårbarheter er viktig for at vi skal være bedre i stand til å beskytte våre verdier, selv om vi ikke kan sikre oss mot alle trusler. Derfor består mesteparten av rapporten av en beskrivelse og vurdering av truslene.

Norsis har pekt ut ti trusler mot både virksomheter og enkeltpersoner de mener er viktige å forholde seg til i det kommende året:

1. Informasjonstyveri: Informasjon om person eller virksomhet stjeles av kriminelle for videre bruk.

2. Vanvare: En selv utsetter seg eller bedriften for risiko. Vanvaren er typisk ubetenksomhet, blant annet som følge av for lav bevissthet eller manglende kunnskap.

3. Løsepengevirus: Målet, enten det er person eller virksomhet, presses for penger; oftest ved at filer krypteres, og det kreves løsepenger for å låse dem opp igjen.

4. Direktørsvindel: Virksomheter svindles for penger ved at de kriminelle utgir seg for å være en toppsjef som instruerer en rask utbetaling.

5. Industrispionasje: Virksomheter utsettes for tyveri av sensitiv forretningsinformasjon; enten fra en stat, kriminelle eller konkurrenter.

6. Sabotasje: Virksomheter utsettes for fysisk eller digital sabotasje; ved hjelp av digitale angrep for å ødelegge eller for å påvirke.

7. Identitetstyveri: Personer, eller sjeldnere virksomheter, frastjeles identitet som misbrukes til svindel.

8. Datingsvindel: Privatpersoner svindles for penger; oftest ved at angriper bygger en falsk kjærlighetsrelasjon og utnytter opparbeidet tillit ved å be om penger.

9. Personutpressing: Personer presses for penger eller tjenester; ofte ved trussel om å spre sensitiv eller intim informasjon.

10. Krenkelser: Personen utsettes for trakassering; blant annet ved digital sjikane og mobbing, eller overgrep av seksuell karakter.

To trender

Norsis har valgt ut to trender som de særlig peker på som viktige i det kommende året: Tingenes internett og digital utpressing. Dette er trender som er globale, og som også er høyst relevante her til lands. De er også relevante for både privatpersoner og virksomheter, og for hele samfunnet sett over ett.

Tingenes internett (IoT — Internet of Things) er i utgangspunktet en godartet teknologi som kan gjøre livet bedre for alle. Den har imidlertid en skyggeside, og det er at den fører med seg en høy risiko for at informasjon kommer på avveie, med de følgene det kan ha.

Problemet er at alle ting som er knyttet til nettet kan misbrukes til andre ting enn det de er ment for. Dermed kan de fungere som en bakdør inn til andre, mer tradisjonelle digitale enheter, som pc-er og servere. Det gjør heller ikke saken bedre at mange av disse «tingene» ikke har spesielt god sikkerhet innebygd.

Digital utpressing er et ensidig negativt fenomen som handler om enhver teknikk som fører til at offeret må betale penger til angriperen. Ifølge rapporten omtaler Europol spredningen av dette som «en epidemi», for utbredelsen øker kraftig, både ute og hjemme. Grunnen til dette er åpenbar: Metoden er enkle, angrepene er billige å gjennomføre, de potensielle gevinstene er store, og risikoen, både for oppdagelse og rettslig forfølgelse, er minimale.

Hele rapporten kan lastes ned fra Norsis’ nettsider (PDF-dokument).