Den lille, men sentralt plasserte øystaten i Javastredet ruller ut et offentlig system for å varsle innbyggere og besøkende via tekstmeldinger i krisetilfeller.

Norge i Stange

Med en fast befolkning på 5,6 millioner, hvorav 1,4 millioner gjestearbeidere, og 15 millioner besøkende i året er landet et av de tettest befolkete områdene på kloden. Forholdstallet tilsvarer om lag hele Norges befolkning plassert inn på et areal tilsvarende Stange kommune i Hedmark.

Teknologi fra Unified Messaging Systems ASA (UMS) utgjør en integrert del av systemet «Location-Aware SMS-Based Public Alert System». UMS har samarbeidet tett med Singapore Technologies Electronics Limited (ST Electronics) i leveringen.

- Det er viktig for UMS å være en del av den teknologiske reisen Singapore går gjennom. Landet har en tydelig posisjon i regionen som innovatør med hensyn til beredskap og katastrofehåndtering, sier Espen Gylvik, adm. direktør UMS ASA i en pressemelding.

Leveringen innebærer at UMS og ST Electronics har integrert SMS-løsningen med alle de tre store telekomoperatørene i landet. Implementeringen av systemet styrker Singapores posisjon som en pioner i regionen med hensyn til beredskap og katastrofehåndtering. Tekstvarsler vil gå til de som har aktive telefoner i det geografiske området der en krisesituasjon faktisk truer.

Varsler en halv milliard

Landet er en øystat som ligger sentralt til mot handels- og sjøfartsruter innad i hele Asia, og videre til de andre kontinentene som er avhengig av Asia som fabrikk for varer og tjenester. De ligger også nært områder med høy geologisk aktivitet med risikoen det fører med seg for uforutsette hendinger.

Unified Messaging Systems ASA er et norsk teknologiselskap med internasjonal virksomhet. Selskapet har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 500 millioner mennesker med sine systemer for befolkningsvarsling.