Ny Ipad til skolene

CHICAGO/CW: Den nye Ipad-en kommer i familiære 9.7-tommer, drevet av den egenutviklede A10 Fusion-chippen. Prisen er satt til 3.490 kroner, men Apple sier det blir rabatterte priser for skoler. Samtidig er prisen på Apple Pencil satt til 999 kroner, med mulige rabatter for skoler også her.

Tim Cook stod på scenen under lanseringen på skolen Lane Tech College Prep i Chicago, der utdanning var det absolutte fokuset. Flankert av lærere og studenter fortalte Cook om de nye mulighetene den nye Ipad-en og de nye programvare-verktøyene.

Og det var programvaren som virkelig sto i sentrum under presentasjonen. Apple lanserer en rekke nye muligheter for elever og lærere, både med kreative løsninger og løsninger for bedre administrasjon av enhetene.

Blant annet vil det nå være mulig for administratorer å sette opp delte Ipad-er, slik at skoler som ikke har mulighet til å dele ut individuelle Ipad-er. Via Classroom-appen blir det også enklere for lærere å administrere elevenes tilgang til apper, samt sende elevene direkte til spesifikke oppgaver.

Apple lanserte og oppdaterte også en rekke apper for koding, samarbeid og kreativitet.

Vi kommer tilbake med en test av nye iPad om ikke lenge.