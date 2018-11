Nye Office-ikoner

Sist gang selskapet endret ikon-designet var i 2013, og da reflekterte kanskje designet at Office-pakken stort sett ble brukt i en pc- eller Mac-setting. Med mer sky, flere overflater i både smarttelefon, nettbrett og VR.

Microsoft har over tid jobbet med et design-prinsipp de kaller Fluent i Windows, som også har vært med på redesignet vi har opplevd i fanene til den klassiske Office-programvaren. Jon Friedman, Design-sjef for Windows Office sier de individuelle ikonene har endret seg i takt med hva som forventes av de.

WORD: Mer moderne, lettere å forstå og mer innbakt i Office-pakken. (Foto: Microsoft)

­– For å gjenspeile designet i ikonene fjernet vi en visuell grense: den tradisjonelle verktøyformatering. Mens tidligere Office-ikoner hadde en dokumentoversikt for Word og et regnearkoversikt for Excel, viser vi nå linjer med tekst for Word og individuelle celler for Excel. Ved å fokusere på innholdet i stedet for et bestemt format, symboliserer disse ikonene samarbeidsegenskapen til appene de representerer.

I videoen under kan man også skimte andre endringer i Windows 10-designet, Friedman selv sier det jobbes kontinuerlig med design, og at flere apper og programvare skal få den samme behandlingen etterhvert. Det er uvisst når endringene kommer til operativsystemet, men Office-ikonene bør være nært forestående.