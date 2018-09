Conscia forsterker ytterligere

I forbindelse med en svært positiv kundevekst på Vestlandet har Nordic Networks bestemt seg for å fokusere på den regionen, og legger derfor ned sitt kontor i Oslo. Det skriver Conscia i en pressemelding.

- Det var helt naturlig for oss å gå til Conscia, som har vært en god samarbeidspartner over lang tid – og hvor vi visste at de ansatte ville få et svært godt faglig og sosialt miljø, sier Christian Nilsen, daglig leder i Nordic Networks, i en melding fra Conscia.



Nordic Networks og Conscia er begge partnere til Cisco og har lang erfaring og kunnskap rundt Cisco løsninger og teknologi. I forbindelse med overtagelsen har de inngått en omfattende samarbeidsavtale som vil være verdiskapende for begge selskap. Conscia vil videreføre jobben Nordic Networks gjorde i Oslo og sikre at kundene vil få en god overgang og føle seg ivaretatt.

Nyansettelser

- For Conscia kommer dette på et svært godt tidspunkt da vi har behov for ytterligere kapasitet på grunn av stor pågang, og ikke minst kjenner vi allerede de nyansatte som svært dyktige og faglige kompetente personer, sier Tor Lambrechts, daglig leder i Conscia Norge.

Med seg på laget har de nå fått med seg Chris Snellingen, Long Tran og Øyvind Dahl.

Chris Snellingen har over 20 års erfaring fra norsk it-bransje. Han har erfaring fra både store og små selskap, som IBM, Ventelo / Catch Communications, Basefarm, og Computas. Snellingen skal jobbe som KAM med nysalg.

Long Tran starter som driftskonsulent i Conscia Norge. Long har lang fartstid i bransjen. Han startet som tekniker i Databeat hvor han i hovedsak jobbet med digitale skjermløsninger. I løpet av årene er det nettverk som er blitt hans store felt.



Øyvind Dahl starter som løsningsarkitekt i Conscia. Han har over 20 år i nettverksbransjen hvor han har jobbet for service providere, hosting selskap og nettverksleverandører. Gjennom disse årene har han tilegnet seg en stor teknisk bredde og forretningsforståelse gjennom å jobbe med design, implementasjon og salg, heter det i meldingen.