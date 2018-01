v16: Nyhetene på plass i siste stabile versjon (Foto: Microsoft)

Office 2016 med felles kodebase

For første gang på over 20 år er alle plattform-versjoner av Office bygget på samme kodebase. Godt nytt for Mac-brukere, som også har en rekke nyheter å glede seg over i nye versjon 2016.9.