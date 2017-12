Apple sliter med oppdateringene

iOS versjon 11.2 skal løse problemene som oppsto for en del iPhone- og iPad-brukere sist helg. Ved midnatt 2. desember begynte en del iPhone-er med iOS 11.1.2 plutselig å krasje og starte om igjen av seg selv.

Nattlig iOS-oppdatering

Apple la ut en oppdatering, iOS 11.2, midt på natten, noe som ifølge amerikanske Macworld er en uvanlig handling fra Apples side midt i en helg.

Foruten feilfikser byr iOS 11.2 på raskere trådløs lading av iPhone 8 og iPhone X, og i landene hvor Apple Pay er lansert kan man nå også benytte tjenesten Apple Pay Cash til direkte pengeoverføring til venner som også bruker Apple Pay.

Mac-problemer

Men først var det Mac-brukerne som fikk slite litt for noen dager siden da en aldri så liten skandale rammet Apple. En alvorlig feil i Macos-versjonen High Sierra-operativsystemet gjorde det mulig for hvem som helst å logge seg inn uten passord.

Trikset var ganske enkelt å logge seg inn som såkalt rot-bruker med brukernavnet «root» og la være å røre passordfeltet. Da ble man logget inn som en såkalt superbruker med full tilgang til alt på Mac-en.

Det var en utvikler som først oppdaget feilen og nettstedet Macrumors som først skrev om saken. Feilen rammet på begge sider av Atlanteren, også på Mac-er her hos Macworld i Norge.

Feil i flere runder

Apple var raskt ute med en feilretting som for så vidt fungerte, men det var ikke slutt på problemene. Det kom meldinger om at feilrettingen skapte problemer for fildeling, og nettstedet Wired publiserte en artikkel om at feilen dukket opp igjen på nytt hos en del brukere som hadde oppdatert til Macos versjon 10.13.1.

Det hele kunne angivelig påvirkes av i hvilken rekkefølge man gjorde de forskjellige oppdateringsprosessene og av om man sørget for å starte maskinen om igjen eller ikke etter installasjonen.

I løpet av helgen la Apple ut et tips på sine supportsider om hvordan man kan sjekke at alt nå er blitt riktig og at det ikke lenger lar seg gjøre å omgå systemet for å logge seg på som rot-bruker uten passord.

Sjekken krever riktignok at man åpner programmet Terminal, som ligger i Verktøy-mappen i Programmer-mappen og taster inn følgende kode: what /usr/libexec/opendirectoryd. Deretter slår man inn returtasten. Hvis sikkerhetsoppdatering 2017-001 er blitt riktig installert, får man opp den ene av de to følgende setningene:

opendirectoryd-483.1.5 på macOS High Sierra 10.13

opendirectoryd-483.20.7 på macOS High Sierra 10.13.1

Ba om unnskyldning

Etter Macos-problemene ba Apple om unnskyldning for problemene som var oppstått. – Våre kunder fortjener bedre, het det i meldingen som Apple la ut, der det fremgikk at Apple vil sjekke sine utviklerrutiner grundig for å hindre slike problemer i fremtiden.

Derfor var det nok litt pinlig for Apple at det hele ble supplert av en runde med problemer også på iOS-plattformen.

– Kanskje Apple bør ta en grundig titt på sine utviklerrutiner for iOS også, skriver amerikanske Macworld.