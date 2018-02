Møterom etter behov

De norske kontorene i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen vil også framover være sentrale i selskapet i utvikling og testing av nye løsninger.

Blant disse nye løsningene er levering av videokonferanse- og samhandlingsløsninger, både fysisk og virtuelle, som en tjeneste. Dette tilbudet er foreløpig ikke lansert.

Oppkjøp

Avedon Capital kjøpte opp norske Viju og nederlandske VisionsConnected i 2017, og det er dette oppkjøpet som nå resulterer i Kinly. Selskapet refererer til kin som et klassisk ord fra norrønt, brukt om den eller de man stoler på, som familie eller stamme.

- I Viju har vi alltid hatt fokus på at teknologien skal tilføre verdi til brukerne i en virksomhet, og det er det som blir kjernen for selskapet fremover. At man skal kunne jobbe sammen, uansett hvor man befinner seg. Det gjenspeiles i det nye navnet som spiller både på folk du kan stole på, at vi bryr oss om brukeren og at det skal lønne seg å bruke oss, sier ny konsernsjef for Kinly Odd Sverre Østlie i en pressemelding.

- Mange møterom verken brukes eller utnyttes slik de burde, og vi skal ha mye fokus på tjenester som hjelper kundene hente større verdi i investeringene, raskere. Det sterke faglige miljøet for videokonferanse som fins i Norge, kombinert med muligheten til å prøve ut ny teknologi gjør at vi ligger langt fremme og kan eksportere nye løsninger til andre land, sier Østlie.

På plass i Amsterdam

Den formelle lanseringen av nytt navn og profil for det nye selskapet skjer i Amsterdam denne uka. ISE 2018 er møteplassen for aktørene i markedet for audiovisuelle løsninger og integrasjon av slike i tekniske systemer.

Fra starten er det nye selskapet til stede i mer enn 120 land.