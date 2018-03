Telecomputing kjøper Ibiz Solutions

TeleComputing har inngått avtale om kjøp av integrasjonsselskapet Ibiz Solutions, ifølge en pressemelding. Bakgrunnen er sterk vekst i markedet på områder som maskinlæring, kunstig intelligens og tingenes internett, noe som innebærer mer komplekse IT-løsninger og større behov for oversikt og kontroll med alle integrasjoner.

Styrker rådgivningstjenestene

– Oppkjøpet styrker vår markedsposisjon i Norden, og alt ligger til rette for ytterligere vekst i et marked der integrasjoner og ekstern drift blir stadig viktigere for suksess, sier konsernsjef Terje Mjøs i Telecomputing. Han karakteriserer Ibiz Solutions som et selskap med sterk teknisk kompetanse, forretningsmessig forståelse og et godt omdømme, og han mener oppkjøpet styrker satsingen på rådgivningstjenester både i Norge og Sverige.

Med oppkjøpet skal TeleComputing styrke sin portefølje på integrasjon, noe som passer med deres fagmiljøer på hybride skyløsninger og rådgivning rundt infrastruktur.

I følge pressemeldingen er Ibiz Solutions anerkjent som ledende på integrasjon i Sverige og Norge. De vant i 2017 prisen som Årets Microsoft partner i kategorien intelligente skyløsninger.

Ibiz Solutions har rundt 55 ansatte og omsatte i 2017 for 63 millioner svenske kroner.