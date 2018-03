Telecomputing satser på lokal it-drift

TeleComputing kjøper Digisys, og ifølge en pressemelding blir de nå i bedre stand til å tilby it-tjenester både i skyen og lokalt ute hos kunden.

– Vi rigger oss for et marked i sterk vekst, og vi skal bli enda bedre på å hjelpe bedriftene på veien til skyen. Den raske utviklingen øker behovet for rådgivning, og med Digisys styrker vi vårt rådgivningstilbud innen sikkerhet, infrastruktur og lokal it-drift. TeleComputing blir i større utstrekning en «one stop shop» for kundene. Mange bedrifter vil i lang tid fremover ha behov for å kombinere skytjenester og eksisterende løsninger, og da trenger de en god samarbeidspartner på veien, forteller konsernsjef Terje Mjøs i pressemeldingen.

Vil tilby lokale løsninger

Digisys leverer kompetanse og løsninger knyttet til kundens lokale tjenesteplattform. Alle komponenter i kundens infrastruktur, med tilhørende sikkerhetsvurderinger rundt oppetid og tilgjengelighet, er fokusområder for selskapet.

TeleComputings fagmiljøer på skyløsninger og sentralisert drift av infrastruktur, gjør at kunder kan utnytte den beste kombinasjonen av skytjenester, sentralt driftede løsninger og kundens egen lokale plattform.

Skal vi tro pressemeldigen vil dermed nåværende og nye kunder av TeleComputing og Digisys få tilgang til et bredere tjenestetilbud.

Trenger skyleverandør

– Digisys ønsket en partner som kunne gi oss en større kapasitet og slagkraft til å levere på kundenes endrede behov mot å kjøpe it som en tjeneste, men likevel beholde det beste fra sin egen it-drift. Mange av våre kunder flytter egne ressurser nærmere brukerne og ønsker å overlate driften av datakraftverket internt/eksternt til aktører som Telecomputing, forteller styreformann i Digisys, Knut Erik Johannessen.

Digisys har kunder innenfor privat og offentlig sektor. De ble etablert i 2007 og har 23 ansatte med hovedkontor på Lysaker og avdelinger i Trondheim og på Skedsmo. De bistår med prosjektledelse, analyse, design og implementering av kundens infrastruktur. Selskapet omsatte for 113 millioner kroner i 2017.