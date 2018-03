Vil bli Tingenes beste i Norden

SAMLING PÅ ROMERIKE: Datek Wireless kjøper opp Informasjonskontroll for å satse sterkere på IoT og M2M. Fra venstre: Øyvind Steira Mikkelsen, Daglig leder i Informasjonskontroll AS. Espen Westgaard, hovedaksjonær og daglig leder i Datek Wireless AS. Anders Westgaard, Daglig leder i Datek Productions AS og hovedaksjonær og styremedlem i Datek Wireless AS. Per Berg, salgs- og markedssjef i Informasjonskontroll AS. Pressefoto Datek.