99X mister Kredinor til Telecomputing

Kontrakten har ifølge en pressemelding en verdi på nærmere 50 millioner kroner over en tre år. Konsernsjef Terje Mjøs i TeleComputing er fornøyd med å lande en storkontrakt.

– Dette er en av våre største kontrakter så langt i år, sier Mjøs i pressemeldingen.

Fra eie til leasing og leie

Avtalen omfatter drift av kjernesystemene til Kredinor. Det vil si drift av PCer, sikkerhetsløsninger, nettverk, brukerstøtte, ulike skytjenester og rådgivning. Tjenestene er skalerbarhet i takt med endrede behov, og driftes ved TeleComputings nordiske datasentre.

Kredinor mottar hvert år to millioner saker til oppfølging fra sine oppdragsgivere som også er eiere av samvirkeselskapet Kredinor SA. Driftsavtalen med TeleComputing innebærer at Kredinor går fra en modell der de eier utstyr selv, til å kjøpe tjenester der all program- og maskinvare er inkludert.