- Skyløsninger den nye normalen

Det er KPMG som har dokumentert denne nye trenden gjennom sin årlige kartlegging av det nordiske outsourcing-markedet. KPMG har fulgt dette markedet tett med slike undersøkelser i 15 år.

Stagnasjon

For første gang siden undersøkelsen ble lansert, opplever leverandørene en stagnasjon i markedet, heter det i undersøkelsen, som bærer navnet KPMG Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey.

– Etterspørselen har stabilisert seg og markedet har nådd et metningspunkt. Nå handler det i mye større grad om å utnytte leverandørene som virksomheten allerede har, enn å sette ut nye tjenester, sier outsourcing-ekspert Geir Alexander Talseth. Han er direktør i KMPG Digital med ansvar for sourcing.

– Vi ser klare indikasjoner på at dette henger sammen med skyinvesteringer, cybersikkerhet og automasjon, sier Talseth, som mener det nå er på tide å vinke farvel til tradisjonelle driftsmodeller.

Økte skyinvesteringer

Undersøkelsen er basert på samtaler med nordiske sourcing-rådgivere og ledere hos internasjonale tjenesteleverandører. Noe av formålet med undersøkelsen er å kartlegge hva som skal til for å lykkes med outsourcing og lønnsomme tjenestemodeller i en tid da digitalisering og omstilling står øverst på agendaen hos de fleste virksomheter.

55 prosent av tjenesteleverandørene og 63 prosent av rådgiverne i kartleggingen sier at de forventer å se økte skyinvesteringer.

Samtidig forventer over halvparten at investeringene i datasentre vil reduseres.

– Vi trenger ikke lenger bruke tid på å diskutere om skyløsninger er et fullgodt alternativ. De fleste har fått øynene opp for mulighetene skyen gir i form av skalerbarhet, kostnadseffektivitet og sikkerhet. Nå handler det om å finne beste praksis med riktige styringsmodeller, rett kompetanse og teknologiske plattformer som sikrer en smidig og sikker overgang til skyen, sier Talseth.

Mangel på talenter

En av utfordringene nå er å finne nok kompetente folk til å realisere de planlagte initiativene i 2018, noe som krever ny kompetanse og økt forretningsforståelse.

– Det handler ikke bare om å plukke talenter rett fra skolebenken, men også om å bevare og videreutvikle talenter over tid. Digitaliseringsinitiativer kompliseres av at markedet rask støvsuges for ekspertise, sier Talseth.