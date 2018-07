Nytt storsamarbeid for Pedab

Clavister er en kjent leverandør av sikkerhetsprodukter og -tjenester innen nettverkssikkerhet.

Mer enn bokslevering

De leverer løsninger både for mobil- og ordinære datanett, for store selskaper, nettskyleverandører og teleoperatører.

- Når vi i dag har annonsert at vi skal samarbeide med Clavister, så betyr det ikke at vi legger varer inn i vårt system og venter på at noe skal skje. Vi har det siste året jobbet sammen for å se hvordan vi, to selskaper som har sterk pasjon for informasjonssikkerhet og innovasjon kan gjøre hverdagen til hvermansen tryggere, sier Roger Ison-Haug til Computerworld.

Ison-Hauger er administrerende direktør i Pedab Norge og sjef for sikkerhetsløsningene til Pedab i Norden, Baltikum og resten av Europa.

- Kunder vil få tilgang til avanserte, nye tjenester basert på Clavister-teknologi i neste generasjon av vår egen tjenestepakke med sikkerhetsløsninger, «Pedab Managed Security Services». Våre partnere og deres kunder får en sterk sikkerhetsspiller med på laget.

Indre og ytre sikkerhet

Clavister viser i sin produktkatalog løsninger innen klassisk brannmur/IDS, endepunkt og vpn-sikkerhet, men de har også tilbud innen identitetsbasert tilgang- og ressurskontroll, nettverkslastbalansering og serverlastbalansering.

Pedab leverer flere sikkerhetsløsninger fra andre leverandører. Dette er ofte spesialtilpasset av Pedab til kunder i Europa og i USA. Konsentrasjonen ligger rundt sikring av mobile enheter og sikring av data for virksomheten fra de skapes til de arkiveres.

Selskapet har egne datasentere i Norge for sikker datalagring og støtte til dataanalyse.

Partnerorientert verdiøking

Pedab Norge har vært i Norge i 10 år, men har de siste fire årene vokst til flere enn 30 ansatte. Kompetansen de tilbyr er både teknisk og forretningsorientert.

Det opprinnelig svenske selskapet har 25 årsjubileum i år, og er i kategorien verdiøkende distributør i it-bransjen. Et tett samarbeid med partnere sikrer utvikling og levering av mer enn bare bokser og lisensnummer.

Pedab-konsernet omsatte for 1,55 milliarder norske kroner (163 millioner Euro) i forrige finansår, og noterte en vekst på 14,7 prosent.