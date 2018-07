Personvern som en tjeneste

Fra i dag, 20. juli, er den nye personvernloven satt i verk, med nye krav til virksomhetene når det kommer til dokumentasjon og oppfølging av lovverket. Personvernloven er den norske implementeringen av personverndirektivet General Data Protection Regulation (GDPR) fra EØS-samarbeidet.

Videreutvikling av eksisterende tjeneste

Amesto-eide Firstpoint møter mulighetene med å utvide sitt tilbud innen sikkerhet for virksomhetene til også å inkludere personvernkontroll, -oppfølging og dokumentasjon.

– Vi ser at mange virksomheter ikke har kommet så langt de burde og kanskje ønsker i samband med ny personvernlov når den trer i kraft 20. juli, sier Bent Phillips, daglig leder i Firstpoint.

– For oss er personverntjenester det en naturlig videreutvikling av sikkerhetstjenestene vi allerede leverer til kundene våre.

Det er spesielt de nye funksjonene som personvernombud, eller «Data Privacy Officer», som skal ha en uavhengig rolle fra behandlingsansvarlig for ulike typer persondata i virksomheten. Kravet til et slikt ombud, inkludert om virksomheten er pliktig eller frivillig kan etablere en slik funksjon, følger av ny personvernlov.

Et uavhengig ombud

Det er Ranjitsinh Mahida som leder satsingen på datavern og personvern. Advokaten har bakgrunn fra juss og advokatvirksomhet i «Silicon Valley» i California, der immaterielle rettigheter og annen juss knyttet til it og innovasjon står sentralt.

De siste årene har Michigan-mannen vært bosatt i Norge.

– Mange trenger råd og veiledning når den nye personvernloven settes i verk. Men flere vil møte utfordringer med å ha et eget personvernombud. Enten fordi avstanden og uavhengigheten til behandlingsansvarlig er vanskelig å få til, eller der oppgavene til et personvernombud ikke er omfattende nok til å forsvare å bruke interne ansatte og deres tid, sier Mahida.

– Vi satser å bygge et team som kan ivareta både opplæring og som kan foreta de regulatoriske kravene som følger av personlovgivingen. Både å etablere den initielle standarden, og de periodiske gjennomgangene og rapporteringene som følger av lovverket.

Bakgrunn og utdanning fra juss og interesse for teknologi er kompetanseprofilen som Firstpoint ser etter.

Nordisk hjemmemarked

Tjenesten er rettet inn mot det nordiske markedet. Kravene via GDPR og lokale tilpassinger i lov er gjeldende i hele Norden. Gjennom Amesto og deres kunder innen virksomhetsstyringssystemer er interessen for en administrert, innleid personverntjeneste stor.

– Selv om personvern er på den «myke» siden av it-sikkerhet, har betydningen økt kraftig. Nye personvernreguleringer øker risikoen for virksomheten, og tiltak må treffes innen mange sentrale systemer, sier Philips.

Han peker på at hele alfabetsuppa av virksomhetssystemer må være på rett siden av personvern: ERP, CRM, HR, DP – fra det store bildet via personal til kunderelasjoner og vern av kundens og virksomhetens egne data.

– Vi mener det er et behov for virksomhetene å kunne hente inn en erfaren rådgiver i datavern og personvern for å vurdere og analysere hva virksomheten må gjøre for å være i samsvar med lovverket, poengterer Mahida.

– Om de i fortsettelsen vil ha støtte over tid, kan dette leveres som en tjeneste, enten via fjernadministrasjon eller ved kontroll på plass i virksomheten.

Omdømmetap er den store risikoen

Han understreker at en viktig funksjon for personvernombud er at de ikke skal være en type intern heiagjeng, men ha et uavhengig, kritisk blikk på virksomhetens håndtering av kunde- og persondata. En ekstern rådgiver vil enklere kunne innta en slik rolle.

– Det vil komme krav om egne personvern- og datavern-revisjoner fra eksterne partnere, styreorganene og myndigheter. Om virksomheten ikke har eller ønsker å bygge opp slike revisjonssystemer, vil vi ha slike systemer og kan avgi rapporter og erklæringer ved behov, forteller Mahida.

Partnere har den samme interessen som virksomheten selv. De vil unngå risiko for å eksponeres for personvernbrudd, med fare for kostnader i form av bøter og erstatninger, eller i pr- og omdømmetap.

­– Det har vært en sterk opphaussing av de gigantiske bøtene og erstatningene som GDPR åpner for. Men en virksomhet som havner i en slik ekstrem kategori vil ha måttet ignorere personvern med overlegg, og det vil ikke gjelde mange. Den store kostnaden for de fleste virksomhetene vil snarere ligge i å bli tatt for ikke å verne personinformasjon og kundedata, med omdømme- og kundetap som følge, poengterer Mahida.