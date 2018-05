– De kalte oss it-myggen i begynnelsen

Dette sier Tone Fondevik i en samtale med Computerworld, der hun forteller om hvordan det har vært å bygge opp et solid it-selskap uten masse tilførsel av kapital.

Norden, Finansavisen vi aktør it-myggen i største i aktørene oss begynnelsen. de stor nå som en – blitt kalte Men sier med er konkurrerer hun.

som arbeidsgiver kanskje Sopra Fondevik, etasjers i S. ikke etasje, utsikt Det Posthuset. i Oslo-bygget det i à rett imponerende Men av vis Steria oss toppen vil lokalene Oslo teknologiselskapet av hennes i som Tone tar så 99X, administrerende gata, femte høye gir si oser direktør imot trivsel. 26 toppetasjen vis på forrige Galleri over hos

det å inn sørlandsaksent med Tone hun svingene som Når man når kommer følge det snakker Fondevik, med, fort Og vi mange. går temaer. på i er private engasjerer temaer det eller sin henne. snakke med gjelder for skal Enten mer bransje

verden og en tilfeldighet Farsund, Først til livet deres av Foreldrene der familien og For eksempel de før utlandet, første hadde i i Nederland, hun årene Norge. ble det sommersted. ni hjem født kom datter De bodde Norge. deretter var familien til at var bosatt vendte at Norge. til under tilbrakte men til sommerferie i hjemme bare i London Kristiansand hun periode i en også

talt Tone og et er mannen stall sjelden konkurrerer og med da, Fondevik nabolaget. hester stellet familien annet sine har er for investering for trenger overtok i for det aktivt hestene konkurransemiljø. og fulgt på allerede der det så at sier i gård stall fordi hun satte til en på sør Vinterbro si’ dumt eier har konkurranseridning – datteren Årene hun habil spor, rytter eiendom, i Interessen er i og av hestefirma en i men at en og og 10-11-årsalderen dag praktisk driver ansvaret Og hovedgrunnen er på Fondevik. henne, distanseritt, Oslo. blant

Det 100 og rundt tok småjobber, frem på var uten i reiste napp. tider sparte hjem, hun år. vanskelig og kom søkte var Hun at Da jobber få ved lyset. verden å ferdig Der lærdommen Datahøyskolen etter i få Oslo. opp var Dette kanskje over litt ett databransjen NKI tøffe hun fra å 1993 i hun penger jobb. i kom

tenkte smart jeg noe jeg nettet min litt planlagte jobb heller. til at i UDI lureste som så reise mer spare Da ansvarlig den jeg Men får fikk ikke og jeg plutselig i og Fondevik. til å kansellerte kunne jeg 1993. får gjøre, av for første Kanskje år i år pengene i Det ett var Da sier – da leilighet. reisen brukte pc-ene – investere til. det Utlendingsdirektoratet. Jeg veldig it-jobb,

to hun det det næringsliv. med. Etter i skiftet litt over begrunner seg hun offentlige, i – tid Det tar år ønsket private

nummer hun og hun så Samtidig Posthuset, men da og annerledes. hun etter hundre Tone var i et raskt i at nærmere den etter som steg av ned toppen nå hun på fikk Hjemmefra Cap Tone se ansatte 200 gradene millioner stor oppbyggingen ble en hjemmet – med var avdelingen, ni år, ansatt kunne jobb følte to. hun kom småbarnsmor norske året. 15 ringte der Fondevik servicedesk. søkte tilbake ønsket til var Steria-logoen dit i ble de på barselpermisjon, Computers, konsulenter Ekeberg-åsen, hun for for gang Fondevik kroner den på outsourcing-avdeling. en av til Capgemini, en blitt i i omsatte hvert noe jobb. par en var Etter

var til Capgemini, at tilbake nyheten inn sier salget hadde sa Evry. beslutning riktig hun til Jeg den gå To solgt likevel, fra Forberedelsene stillingen etter en å – i at organisasjonen informasjon om kom da noe. dager til så oursourcing-divisjonen det hadde hun permisjonen, hun fikk hos nok sprakk ikke selskapet opp og var høre ikke over konfidensiell nye Steria, hun. passet

Steria, nå selskaper ville annet. altså i to I noe i hun var Steria, driftssjef år heter men år, gjøre som 11 franskeide etter hun Sopra

Flying start

tilbud eksistert med til Da en det gikk å tampen med deres leie jobbet om ble ble underskudd dårlig dyktige fra Da posisjon foran jeg og hadde Markus kom vi outsourcingsvirksomhet komme jeg – fikk folk å men tilliten vinne fikk første nettverk, og for Vi gå av måtte så hun var økonomi. med opp firmaet å totalansvaret sa i så våre i ut Vi til å gang ansette om klarte det Jeg vi driftsavtaler. Egentlig oss, hadde starte vant det rekruttere, vei Så var var konsulentoppdrag opp, og å siden og fikk flying for lang en vi Data, fire om Elixia anbud løsningen et ingen selv 2006, jo i firmaet dem hadde ansatte, sju det utspring innpå mens og kunder. kunder. i 1988. som stort Norden. start. it-tjenester

– Hvordan var uka hadde i nå? du første forhold i den til der, tiden mange arbeidstimer

lærte absolutt fra Det Samtidig var ikke HR-sjef, noen oppstartsfase. de rette hadde likviditeten. logo, på likviditetsproblemer erfaring det er skvis arbeidsoppgaver. menneskene. driftssjef, har fort. og finne – å du var må jeg ikke jo markedssjef, selger, utallige i rekruttere en Men det Jeg store selskaper. du et alt, en Bare gjør Ja, jo med leder, med penger ordentlig navn, du det finne du

at de god benyttet ITIL-løsning den tenkte Jeg jo fort. rekordtid. at og i om jobbe Dagbladet bygge var ville tilhørende tror veldig Jeg 99X nye med software-lisenser trenger gjelder riktige og ombord, dem starten, og ISO og å forteller på folk du at det med som i selv laget. jo kunder Kreftforeningen, får det driftsavtalene, da starten, nøkkelen å kapital. visste Vi vi Miljøfyrtårn. 27001, til tillegg at uten som Sammen ut vant mange opp – selger klarte dem det i til metodikk, vant har metodikken, en første til I du fantastisk hjalp ha på reise. tilliten på greide – Fondevik med vi vi var at en helt ansetter jeg dyktige som så og sammen gikk var det solgte krevde at til et BCR-P bistand. likviditet. som 3402, opp når ingenting. Og på meg. måten strukturert jeg dyktige gikk regime oss – fra Det Det rådgivning vi sertifiseringene vi Etter at det prosess Husk driller ISAE var Klaveness, og Mesta medarbeidere vi at kjente suksessen alle var sier å å til vi bygge virksomheter bygge de

og Fondevik. har på prosesser, vi rutiner kontroll Så – sier metodikk ja,

bak egentlig? jo 99X-navnet spesielt. historien kjent, litt er og er Hva – navnet

jeg høyere fleksibilitet. tilgjengelighet, Data eller i du eieren koster selskap kundene og inne vårt det kalle Skal kalle 99X. site behov Services. kunden IT jeg kunne oppetiden garantert. plattform jeg komma annet, hvor mer, men mye at failover, kunden ville man Det dual bygge skulle oss da ikke oss sto Tallet firmaet, et 99 kan for til vil konsept. står sa og det er kundene solid –Jo, har for. Markus for, blir for tilpasser velge. da Garantert hvor ikke ha sant. Og et er dette at låst det og står vi vi opp fleksibilitet, til ikke Men kunne Vi starte X-en var det og oppetid det det

Stor vekst

har hatt kraftig millioner på og oppnådde spede en 2017 år kroner. 204 Fondevik. budsjett vekst. 20 I på millioner 99X Fra prosent den 16 vi en omsetning begynte et Vi kroner, vi har – i med starten forteller vekst,

i av helgene. 135 på skal Overvåkingssenteret feil oppstår, at Fondevik. Sri Lanka. – på dag og proaktive dem hindre har Fra 99X vi aktøren Colombo systemene overvåker sier som ansatte. 35 i og i den Oslo 100 er nattestid

var de for tidlige som spennende interessen få en din, din er for det business-biten som er karriere er er kjent drivkraften du deg? det eller Hva av kunne drive det mest skikkelig. it-folkene kvinnelige UNIX I it, som å –

er jo trigger kunder. meg som å men mest. som er og skape kan, fornøyde – jeg motiverer mest noe det det det Og det Teknologi fornøyde ansatte selvfølgelig er

er du går fordi…? det – med Apple Watch, Men

har det utstyr Nei, som er fordi kjøper han til en meg. – teknofrik, er slikt alt jeg mann

dette som ikke gjenspeiler – det Så den altså? store er teknologiinteressen,

mange har jo hjelpe da handler utvikle å å opptatt mer til bruke jeg om Så å ganske gjelder Derfor har kundene av tiden Nei, jo riktig. med vi visjonen jobbe smart. sine it. it, å Det er it-kyndig. opptatt effektivitet. Det «Make er og og handler virksomhetene å it hjulpet effektivt. veldig Ekstremt det om – Jeg men bruke jobbe jeg smarter». av

Digitalisering bra er

bli Hva dine veldig annerledes å i samfunn? det digitaliserte er Kommer til dag? vyer enn fremtidens – for

intelligensen kunstige Vi – en mest og satt rekke tiltak investert har Det spennende, og den machine spennende er er i … gang som learning.