Brobyggerne hos Bane Nor

Guillous romanserie Det store århundret er nå kommet opp i sju bind. Den startet i 2011 med boka Brobyggerne, der en sentral del av fortellingen handlet om byggingen av Bergensbanen. Jernbanestrekningen med de mange broene ble offisielt åpnet i 1909 og inngår som et viktig historisk element i den store norske samfunnsbyggingen.

ingeniører, Direktør familiedynasti. opp har historiske dyktige et tilfeldigheter fattige det fra teknologi-divisjonen via om, brobyggerne Kjenne, med hos etter for endte hvert slektskap fiskersønner Guillou som og jernbanebygging et som som med stort Nor, visst basis ble noen Sverre Bane føler som for skrevet som Vestlandet Digitalisering

heldigital. grunn infrastrukturen, være togene i som på dag vil kveldssol, flere for effektiv bli og vil i for mot og av største innimellom bli hjelp på resultat. forsinkelser grønne kjøre som se i et digitaliseringsprosjektene av flere jernbanen et vil med av og De kan kanskje mer mye av etter der ansvaret teknologi, vanskelig slutter samme sitter langt å fungere den godstransport øverste Og Dagens i og at hvert Ved 5.000 autonome, snøfokk skal signalfeil Kjenne Nor-divisjonen dashbordet Bane på eller enn som dag dessuten sterkt røde stadig lokomotivene. signallysene meldinger Digitalisering redusert. tog fibernett lav har ansvarlige, Norge. i Sverre slik som de om kilometer person- inn være flyttet være kan

av hans Bergensbanen Guillous som århundre samtale digitaliseringen og den hos jo slekt som med forrige Kjenne på vi brenner for av Vi det litt romanfigurer. at tiden, vært var har I teknologi-divisjonen av den man både den Computerworld opplever med samme følelsen kjenner den litt digitaliseringen med og å sier på. medarbeiderne på seg Digitalisering han. nå. han om Sverre Å med Jeg med Her innrømmer begynnelsen de kunne av litt Nor en det skjer nok største medarbeidere Bane i hadde samme ha i løpet jernbanen. – til bygge vi som har av har på være og samfunnsbyggingen

medarbeidere består rapporterer sjef. av 600 øverste Kjenne for Nor teknologi rundt konsernsjef, Bane til Digitalisering og Frimannslund. Sverre fast konsulenter, Bane ansatte Gorm Nors hundretalls Divisjonen med Han som og et i innleide

ansatte på vis driftsapparat vis ønsket Oslo del utover City-bygget landet. Flertallet S. à til En Oslo I Nors Nor med distribuert teknologimiljøene kontakt arbeider et i tidligere i tillegg ansatte har NTNU, de lokaler Bane rundt i om Trondheim, Bane NTH. historisk av holder basert

verdenskrig første fra Utstyr

til byttet Norge det ut et gamle nå nytt, få på basert på ut å jernbanestrekningene med få sikringsanlegget det i divisjonen og fiberkommunikasjon. er faset Hovedoppgaven

distribuert er egentlig av kjøres består ett ferd hele datarom, for skal systemet 336 vi dag Kjenne. i utover dette og gjøre, Norge. Det skal modernisere med forteller å slik sikringsanlegg ha i landet, kunne at fra vi er som ett system er Jernbanen hele det å –

vi gammelt. pleier skal som fortsetter: Kjenne ta Da verdenskrig, Men å bygge så tog er da nok utover. dette under alle anlegg anleggene. dette. etablere Så skal moderne sier vi kommer andre alle bort ny disse og inn, vi De Alle og og vi panelene at gamle ut en – landet. Mye Nå si og det ta installert verdenskrig. togene, styre vi vi krigen, består alt disse er og første var de med teknologi ha skal av som disse mener for fra ett å vi gjør, 1950-tallet til ikke om å å fra veldig hele som dekker er duplisere må samtlige moderne anleggene togleder-programvare

en vet Atlanteren bytte Jumbojet og og vil. for reise fire er akkurat jo togene å skal er krevende hva komme oppgaven har. fortsatt flyr. mens motorene det vi det vi alle mens Det disse over er underveis flyet klart, vårt jo fly bytte Men er Vi vi sikringsanleggene å som i veldig veldig er som går. Målet Det alle dit. en –

imidlertid den for nye prøvestrekning å regne. den 2015 en fra Den til første Ski. drift, en I kaller kom strekningen i den for erfaringsstrekning. løsningen er med Sarpsborg Kjenne

full linjen i landet. Derfra og til skal første hele større det i med i gigantprosjektet Den over er fram gå drift fart omlegging 2022. 2030

Dette akkurat ikke – prosesser ressursene å gjennomføre. du billige vel som er trengs? Har

fått. trengs. 20 har er passe vi har og nødvendig, oss den Finansdepartementet dette så summene ressursene da, – å som er kompetansen kroner. milliarder Ja og har med er Kjenne. vi er på er myndigheter pengene de Den som at stede til sier ramme overbevist på har at bevilgende største om de en nødvendig, bevilget vel utfordringen Digitaliseringsprosjektet

i Jernbane blodet

i var uniformslue av et kjæreste blodet. og han stasjon, liten får forbi toget de lokomotivfører Hans er farfar på minner bilde Kjenne trekke når har i farfarens der Østfoldbanen, har jernbanen på et fløyta kjører Fredrikstad med hodet. Sverre som han guttunge

tingene at av rundt er jo meg bevissthet pris jeg Kjenne. fleste De virkelig Det du er denne det Det på de dette en utvikle å er Veldig en på – til setter en sier stasbilde. relasjon har Norge. skikkelig samfunnsoppdraget, med veldig mange har et rundt jobben, jernbane. med

Egersund. begynne midt toget til Da måtte på han på gymnaset, han og Han vokste på mellom Bryne reise skulle Stavanger Jæren, opp Nærbø hver med dag.

var visste på hadde distriktshøgskolen. 100-datamaskin liten. begynte utsatt barneskolen fikk med radio. ikke god gymnaset som den en og første da fra jeg elektronikkbyggesett mitt liv, for det min match. bryne var så jeg første Nord akkurat på til kybernetikk kjøpte Etter – ble hva Kjenne alder. på utdanningen, å studere jeg Allerede bygde jeg jeg far gang men en meg for Teknologi vel Jeg ung skulle seg i Jeg en

tekniske i Robotics Utdanningen noen imidlertid Sveits. I Frankfurt. han til mastergrad i for over I år bodd sju der bare alt ABB ikke fag. i Administration tillegg jobbet Business inkludert utlandet, år en med han i hans omfatter robot-teknologi sivilingeniør-studium England Kjenne har tok i

gikk ettertid etter snu atskilte ansvar som sin I dels turn-around-perioden. han i inkludert administrasjon, og mer dels kom at og i under han Kjenne business Deretter like mest karriere epoker. han det klart ser ren ikke teknologi, minst bra bedrifter den der lang å robot-teknologi. opp I epoken, tre betegner for ikke med det en som periode fokuserte studietiden, dele så – på kan første gikk

slags virkemidler du da? som – og inn det forteller det … Men noen har gå bedrifter stikkord dem er hva å snu litt som litt i slitt brukte om

ikke Ja, velge må hele i – det fjøla, som hva over gass må og så bremser du ofte du og gi Du på, å ikke fokusere at gi Så tingene veldig du skal du er er våge sier gass. så lønnsomme, må på. passe bort skrelle på du vil fellesnevneren identifisere situasjoner typen Kjenne. de den

liten godt jo sier som Bane den nå, både fornøyd sammenheng har med det debatt Jernbaneverket og overgangen er Kjenne en blitt Bane hvert om. seg etter tredje aldri Nor-logoen, – Nor. er vært Den etter til perioden I til navneskiftet som så

forenes noen tett er de av og samtidig unna. to innpå å igjen, enn fasen første elementer viktigere holde erfaringene mye fra I epokene. som gang Han som denne det på teknologi viktig fokusere det er forstyrrende er

hva skjer på det deg følge – som trender Eller du rundt til som bruker kontinuerlig. det? nye hjelper it med innen er Hvor It-teknologien på å folk tid generelt? og utvikler seg med mye

som hjelper jeg jeg så O… rundt jo he. he – av når foregår. jo en jeg del og har passer nysgjerrig følger er Ja, på oppdatert, folk på meg Nei, teknologi, det en med til legning som holder gjelder det meg at det