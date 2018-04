Office 365-presset øker

Microsoft har lenge presset på for å bedriftene til å gå over fra lisensbasert til abonnementsbetalt programvare. Nå varsler Microsoft innstramninger i produktsupporten som vil øke presset ytterligere.

produktivitetsverktøyet Tvert konsekvensene. flere er bedriftene. se tar. ulike formål. Men av det disse at det er mest som Office vi alle – slik Her det på skal bedriften for versjon én det utbredte i konsekvenser finnes valgmuligheter ikke imot Microsoft og valget er nærmere

valgmuligheter av Et vell

MS Office utgjør et vell av valgmuligheter, fastslårComputerworld amerikanske i en oppdatering av status for Microsofts Office-programvare ved inngangen til 2018.

for bråte det med Windows-PC-er for PC-er, Office for få være Office noen og seg Vi for har apper. Ipad, Office Office Office Android-enheter, applikasjoner bare en med Iphone, og Mac-PCer, Office for

Office andre abonnementsversjonen til og navnet Office Microsoft mest er dagens så vil På klar siden er som som kjent 365, har tilbake ene under 2011 Den Etterfølgeren er og på. ha koker valg. to røtter i alle 2016 Den forrige Office ned århundre. som det langt i egentlig 2019. den lys over snart andre

være de nærmere utgangspunktet hvordan Microsoft hva de kommer. versjonene forskjellene forskjellige løsningene. viktigste på som de og tre stort vi slår ut ettersom forvirrende, å minst det skal se Ikke er på på for sett de mellom samme Her Forskjellene kan som annonserte, i inkluderer enkeltprogrammene. har viktig supportpolitikken se

Betalingsmåten

Office 2016 og største Betalingsmåten er den 365. Office ulikheten mellom kanskje

man samtidig «engangskjøp», hundrevis for større i ett eller av ledd 2016 av eksemplar et programmet enten kjøper Microsoft kaller Office eksemplarer som bedriftsinnkjøp. et

evigvarende. ofte hva står er begrepet er for eller bare lisenstype det gjelder Men «leid». snakk brukes til slags knyttet betalingsmåten. om, Office programvaren – Når mest teknisk sett «perpetual» er det ikke om imidlertid dét kjøpt lisenstypen På engelsk

på betale prisen kunne Microsoft sin mottar programvaren. betaler én dine man Du å «på må Nøkkelordet i engangsbeløp er før definerer helhet Man datamaskin. kjøre slik: på et for Office-programmer forskudd forskudd». begrepet

å Vil programvaren å som år? på Office 2016 2016 du utløpsfrist Med kommende er en programvaren. egentlig Vil i kjøre år rett lovlig i er lisens bruke Office Greit. åtte til på Kjøpet, 2030 vis, evig er brukeren til gir det tid. greit. rett de for og ingen til du like ord Det programmet andre også? benytte bruke betale som programmet gir kjøperen

Professional for for eller Office for tilgjengelig Office volumlisens, 2016 Office Macos. Home engangskjøp Professional som forbrukerpakker av en Macos, Plus er and Slike er bare for Standard tilgjengelig og form i og Business som for Office Windows 2016 Windows 2016 i storbedriftsleveranser

Iphone. Østvang) mange blant Toralv på Office Microsoft OFFICE IPHONE: IOS (Skjermdump: kommer PÅ for plattformer, annet

man innebærer 365 365 en måned. seg mellom på lengre man der mindre aggressivt innbetalinger. betaler belønning snakker i årsbasis, én går månedlige for som med. ut sammenlignet per én besparelse Office anskaffelsesmetoden koster en Microsoft tid måned. vi årlige abonnementet man man velge betalingsplan enn har Office eller med om bare betaling som at kan man abonnementstjeneste Betaler når året Business Her en som gang til representerer måned får viss bundet for hver Premium nå

Home nettet. 2018. for og vi er – man 365 i utdanningsinstitusjoner norske isteden, februar par Premium. etater fra ved Bedrifter, forhandler på forhandlere sjekket inklusive Den i offentlige mva. Betaler eksempel dem med koster Office nettsider. Dette eksempler kroner måneden prosentvise andre som Microsofts månedlig direkte opp Norge i på prosent. enn ser får 90 gir betaling man Et Office gjerne 16 Business norske årsabonnement samme man 365 sparer priser besparelsen regneeksempler:

lov gang å måneden. man får og forutsetter for etater én pakkeløsninger årlig bedrifter innbetaling. i betale større Alle ikke altså Her

i 365 ikke man ut. vare. bruke betaler til får én man Som stanser fort man Office dette enhver de siste at tilbake lisensen kjøre betalingen, betale, til er til rett For man å 30 ved man Normalt Office-programmene praksis gått lenge får med bruke å man abonnementsløsning betyr at månedsbeløpet. så programmene retten programvaren. etter I Slutter dager betalingsfrist fungerer gang. Office mister programvaren. tjeneste, å ikke gjenopptar leveres en en bare å Så som

Education for utdanningsinstitusjoner (Office for 365 går 365 Office via (Office Personal) bedrifter og versjoner forbrukerplaner større og 365 E5) (Office Office (Office fra mindre til Business) individuelle 365 Enterprise 365-variantene konsern bedrifter E3).

Office-tjenestene

programvaren. forskjellene i oppdateringer. betalingsmåte skal for brukerne Dette og og Viktigere dem av bistå dermed både Microsofts hyppigere av innføring viktig for it-personalet imidlertid enn bruken er er raskere som produktutvikling i

Martyn kundene Microsoft på IDG) å Williams, for OFFICE øker få (Foto: abonnementsbasert programvare. 365: over presset

første som levetid. Office-produkter, sikkerhetsoppdateringer feilrettinger gjennom programvarestøtten gjelder også. årene hver vanligvis Microsoft den månedlige egentlig for de leveres Office tirsdagen fem av versjons Måten andre tilbyr på, andre 2016 sine en for i samt måned,

ha. innebærer som mindre. Office har fått Når skal mer det 2016 du ingen ny Men Hverken og utlevert kjøpt Office har 2016-programpakke, du funksjonalitet. får en egenskaper du eller nye oppgraderingen

får må som nytt med for Office for på på en betale forhånd 2020, versjon, 2019 er du eller Når navn ny klar Office versjonen. som den nye Microsoft eksempel

feilfiksene ganger 365 egenskaper får også som i helt tjenestemodell. Selv Office Office samme brukerne 365 de to av annen og har sikkerhetsoppdateringene om en året. funksjonalitet 2016-brukerne, de nye får Office og

For noen måneder år. hvert oppdateringskalender sin at september i siden varslet oppdateringer og komme mars og Microsoft vil heretter oppdaterte

kundene oppgradert opp, Microsoft eller Etter forutsatt om bli store dukker ny eksempel 2020. en en engangssum, programsuite Deretter versjonsnummerering, Office forhåndsbetaling. vurdere til er betaler fortløpende en vil å funksjoner 2019 tilbudt hvert forskjellene som nok nye vil som som for Office tilsi

det. lovt 2016, men til Office utover Microsoft har oppfølger ingenting en

og Office skytjenestene

til skytjenester Office tredjeparters stand enn begrenset egentlige i mot om seg mot Hverken er eller skytjenester 365 opp selv skytjenester, i Office omfang. og er koble forstand, i 2016 Microsofts om å begge ordets