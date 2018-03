Verdens beste datasenterland?

I et debattinnlegg som stod på trykk i Rogalands Avis slår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fast at Norge skal bli verdens ledende datasenterland.

Dette mener herrene at skal oppnås ved Norges unike tilgang til energi særlig fornybar i forbindelse med vannkraft og vindkraft. Som eksempel bruker skribentene vindkraft fra vindparken på Tellnes i Rogaland som per i dag leverer strøm til Googles datasenter i Danmark.

Infrastruktur er essensielt

De to ministrene påpeker også at fiber mot utlandet er et svært viktig element for å få de store hyperscale datasentrene til å etablere seg i Norge. De tanker da på aktører som Facebook, Google og Apple som frem til nå har unngått Norge og heller etablert seg i våre naboland.

De to sier også at dette burde kunne endres ved hjelp av regjeringens strategi »Norge som datasenternasjon». Denne strategien skal i følge de to sikre at Norge blir en attraktiv nasjon på dette området.

De to påpeker atde har møtt flere av de største globale aktørene i dette markedet. De er alle opptatt av å ha tilgang til nok alternative fiber ut av landet, et forutsigbart skattesystem, sikker og rimelig strøm og et profesjonelt apparat lokalt og nasjonalt som kan legge til rette tomter og annet som er nødvendig for datasenteretablering.

Man mener Norge er i en særstilling som burde utnyttes og de to understreker at det er flere interessante prosjekter på gang flere steder i Norge. Ministrene understreker også at reduksjonen av e-avgiften og fjerningen av maskinskatten spiller en viktig rolle for å legge forholdene til rette for datasenteretablering.

Norge har i følge ministrene Norge har gode, generelle rammebetingelser for næringslivet og vi har politisk stabilitet. Dette er fortrinn som må bygges videre på. Det foregår flere spennende prosjekter i hele landet. «Norge som datasenternasjon» samler regjeringens tiltak for en ny norsk vekstnæring påpeker de to.