Computas satser nordisk

Få tiden tilbake med nytt overvåkningsverktøy

Øyvind Hjulstad er en veldig entusiastisk virksomhetssarkitekt om dagen. Men det er kanskje ikke så rart, når selskapet han jobber i har inngått et samarbeid med AIMS Innovation. 99X tar stolthet i og alltid imøtekomme kunders særegne IT-behov, og nå kan de tilby et helt nytt overvåkningssystem for komplekse integrasjonssystemer.