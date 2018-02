Microsofts Azure-eventyr fortsetter

Da Microsoft nylig presenterte tallene for 4. kvartal i fjor, kunne de slå i bordet med en omsetning på 28,9 milliarder dollar. Det tilsvarer en vekst på 12 prosent og var bedre enn forventningene i markedet.

10 kvartaler på rad

Det som særlig peker seg ut er 98 prosent økning i omsetningen for Azure, samt at kundenes bruk av plattformen er mer enn doblet. Denne suksessen understrekes av at dette er tiende kvartal på rad at Azure har økt omsetningen med over 90 prosent, i følge Computer Sweden. Hele skysegmentet hadde i perioden en vekst på 15 prosent og endte på 7,8 milliarder dollar.

Amazon Web Services, AWS, er den ubestridte markedslederen med 31,8 prosent av markedet, mens Azure kommer på andreplass med 13,9 prosent, i følge Canalys’ tall for 3. kvartal i fjor. Tendensen går i retning av at AWS taper markedsandeler, mens Azure har moment, i følge CNBC.

Skattesmell

Veksten innen Azure og Office 365 bidro sterkt til at den samlede posten kommersiell nettsky fikk en vekst på 56 prosent og en omsetning på 5,3 milliarder dollar siste kvartal.

Forretningsområdet produktivitet og forretningsprosesser, som blant annet omfatter Office, Dynamics og Linkedin, hadde en vekst på 25 prosent og endte på 9 milliarder dollar.

Tross disse positive resultatene hadde Microsoft likevel et tap på 6,3 milliarder grunnet en engangskostnad på 13,8 milliarder, som ga en liten kursnedgang. «Liten», for sett bort fra denne engangsutgiften, som rammer de fleste store amerikanske selskapene, ville resultat landet på 8,7 milliarder dollar. Det tilsvarer en vekst på 10 prosent sett i forhold til samme kvartal året før.