For desentralisert og usystematisk

Riksrevisjonen har nylig overlevert en administrativ rapport om hvordan statlig forvaltning utnytter digitale løsninger til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. I denne rapporten påpeker Riksrevisjonen en rekke problemer med digitaliseringen, og at arbeidet med å forenkle og fornye offentlig virksomhet ved hjelp av digitalisering er for desentralisert og for usystematisk.

– Det er behov for sterkere sentral styring for å oppnå de forbedringene som forventes, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

­­– Ambisjonene har vært høye, men digitaliseringen går sakte på flere områder og fellesløsninger utnyttes ikke godt nok. Dermed tar det dette både lengre tid og blir dyrere enn nødvendig, sier Foss videre.

Status og årsaker

Om rapporten skriver Riksrevisjonen at «målet med undersøkelsen har vært å belyse hvordan statlig forvaltning ut fra Stortingets mål og forutsetninger utnytter digitale løsninger for å effektivisere arbeidsprosesser og saksbehandling og på den måten bidra til å gi bedre offentlige tjenester. Det har også vært et mål å peke på årsaker til at digitaliseringen i statsforvaltningen eventuelt har hatt svak framdrift».

Riksrevisjonen har ved hjelp av dokumentanalyse, spørreundersøkelse med flere tusen deltakere, skriftlige spørsmål til departementene og utvalgte direktorater og intervjuer samlet underlaget til denne rapporten. Undersøkelsen har pågått i perioden 2012 til 2017, og datainnsamlingen ble avsluttet i november 2017.

Det er spesielt fire funn Riksrevisjonen trekker fram fra rapporten, som vi sakser direkte inn:

Gevinster ved digitalisering blir i flere tilfeller ikke realisert

Arbeidet med digitalisering i statlige virksomheter har kommet langt, men saksbehandlerne opplever fortsatt tungvinte arbeidsprosesser ved bruk av digitale fagsystemer og varierende datakvalitet og sporbarhet i tilknytning til saksbehandlingen.

Statlige virksomheter gjenbruker informasjon bare delvis

Statlige virksomheter gjenbruker informasjon bare delvis selv om behovet for gjenbruk er stort. En betydelig andel av respondentene oppgir i spørreundersøkelsen at informasjon som er aktuell for gjenbruk, ikke foreligger i digitalt format.

Det er svakheter ved anskaffelser og utvikling av ikt-løsninger

Mange ikt-ledere har ikke kjennskap til it-arkitekturprinsippene og it-standardene som gjelder i statlig sektor. Det kan føre til at virksomhetene anskaffer og utvikler ikt-løsninger som ikke legger til rette for effektiv informasjonsflyt og nødvendige endringer i arbeidsprosesser. It-arkitekturprinsippene og it-standardene er felles virkemidler for alt arbeid med ikt-utvikling og skal legge til rette for elektronisk samhandling mellom offentlige virksomheter og mellom offentlig sektor og samfunnet forøvrig.

De digitale fellesløsningene utnyttes ikke godt nok

Felles ikt-løsninger for å dekke like behov blir i Prop. 1 S (2016–2017) Kommunal- og moderniseringsdepartementet framhevet som et viktig effektiviseringstiltak. De mest sentrale fellesløsningene omtales som nasjonale felleskomponenter og kan ses på som byggeklosser som offentlige virksomheter kan dra nytte av i sine digitale tjenester. Undersøkelsen viser at gevinstmulighetene som felleskomponentene gir, ikke blir realisert i stor nok grad. Det kommer også fram at brukerne av de nasjonale felleskomponentene (tjenesteeierne) mener at finansiering er en av de største utfordringene for å ta i bruk felleskomponentene.

Hele rapporten kan lastes ned herfra (PDF-dokument).