Samsung setter nye rekorder

Samsung melder om en totalomsetning for 2017 på 1,705 billioner kroner (239,58 billioner won). Dette er en vekst på 268,4 milliarder kroner (37,71 billioner won) målt mot fjoråret, eller 18,68 prosent.

Driftsresultatet endte på 382,08 milliarder kroner (53,65 billioner won). Det er en vekst på 29 prosent målt mot fjoråret. Samsung rapporterer omsetningsvekst målt mot året før i samtlige kvartaler i 2017.

Resultatet er tidenes beste for Samsung, og slår deres egen rekord på 36,8 billioner won fra 2013.

Ti prosent bedre enn Intel

For første gang på 25 år må Intel se ryggen på en konkurrent. I det globale brikkesettmarkedet rapporterer Samsung en inntekt på 528 milliarder kroner (69 milliarder dollar). Det er 45,94 milliarder kroner (6 milliarder dollar) mer enn Intel klarte i 2017.

Brikkeproduksjon og -salg har overtatt som viktigste inntektskilde for selskapet. Det utgjorde 2/3-deler av driftsresultatet for Samsung i 2017.

Samsung rapporterer at de forventer stødig vekst i brikkesalget på mellomlang og lang sikt.

Tøft fra Kina

I likhet med Apple sliter Samsung med mobilsalget, men har store forventninger til at deres neste toppmodell S9 og økt satsing i mellom- og lavendemarkedet vil løse dette. S9 lanseres i Barcelona i slutten av måneden.

Samsung møter sterk konkurranse fra kinesiske produsenter i flere markeder i Asia og Europa, og der ligger deres største mobilutfordring.

Apple kutter X-modell

Apple initierer kutt i produksjonen av sin X-toppmodell etter lavere salg enn forventet. Dette rammer Samsung direkte, siden de er de eneste som levere OLED-skjermen Apple bruker. Samsung har varslet sine underleverandører om at dette betyr mer enn en halvering av planlagte leveringer, og styrker ryktene om at Apple vil kutte ut produksjonen av toppmodellen tidligere enn ventet. I følge Nikkei er salgsforventningene hos Apple halvert, og gått fra 40 millioner X-enheter til 20 millioner enheter.

Dette betyr ikke nødvendigvis at OLED-produksjonen står overfor store kutt hos Samsung. Snarere at at andre produsenter av mobiler kan få tilgang til OLED for mobiler i store nok volum til at helt nye smartmobil-modeller vil få bedre skjermer. Til Reuters sier Samsung-sjefen for skjermproduksjon at de ikke har gjort seg avhengig av én kunde i noe segment, og understreker hvor liten aktør Apple er i det globale mobilmarkedet.