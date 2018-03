Bærekraftig hos Atea

Denne uka la Atea fram sin årsrapport for det samfunnsansvaret de tar som stor distribusjonsbedrift. De vektlegger at deres rolle innebærer at de berører hverdagen til alle samfunnslag, og at de tar påvirkningskraften på alvor.

– Selv om det fortsatt er utfordringer i å nå globale mål for bærekraftig utvikling, er jeg optimistisk om veien fremover. Menneskets fremgang har alltid vært en historie om hvordan teknologi løser komplekse problemer. Handlinger, ikke løfter, former vår felles fremtid, sier Andreas Rydell, direktør for samfunnsansvar i Atea, i en pressemelding.

Kundene skal med

Blant tiltakene Atea har satt i gang for flere innspill til bærekraftige tiltak er et eget kundeforum. Atea Sustainability Focus skal bidra til dialog om samfunnsansvar og hva kundene mener er viktig innen bærekraftige tiltak.

– Gjennom dette programmet ønsker vi å synliggjøre hvor stor kraft vi har til påvirke elektronikkprodusenter gjennom én stemme. Vi jobber med B2B-markedet, men i alle virksomheter sitter det mennesker, med sine behov og ønsker for fremtiden, sier Rydell.

På FN-nivå

Arbeidet blir lagt merke til. Et av høydepunktene i rapporten er at selskapet ble gullsertifisert for samfunnsansvar av EcoVadis.

Denne Paris-baserte organisasjonen samarbeider blant annet med FN om bærekraftsmål i UNGC. Atea er med i den femprosent av toppsertifiserte selskaper som også inkluderer digitale virksomheter som Salesforce, Nokia, Bayer, Basf og Merck.