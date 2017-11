2018 kan bli ille

Nettangrep og gisseltaking av datamaskiner som du må betale løsepenger for å få låst opp, ble en farsott i 2017. Nå mener sikkerhetsselskapet McAfee at dette bare var en forsmak på hva vi kan vente oss i 2018.

I en rapport selskapet har gitt ut mener å ha belegg for at hackere nå utvikler nye metoder og strategier for å ramme deg og utstyret ditt.

Selskapet sier i rapporten at man ser ting som tyder på at mange av de nye enhetene som har nettilkobling, men ikke nødvendigvis gode sikkerhetsløsninger, kan bli en ny favoritt blant hackerne. Også enkeltpersoner med mange penger kan bli et yndet angrepsmål.

Hacker til leie

I løpet av 2017 så man tilfeller der hackere ble leid inn for å utføre spesifikke angrep. Det er ingenting som tyder på at dette går av moten i 2018, heller tvert i mot. Dette er blitt en enkel måte for hackere å tjene penger på samt at det er en praktisk måte for organisasjoner å ramme politiske motstandere eller konkurrenter innen business.