Chatbot som venn og psykolog

En chatbot er et dataprogram som etterligner menneskelig verbal kommunikasjon, enten skriftlig eller muntlig. Ordet er satt sammen av «chat», som henspiller til nettprat, og «bot», som er kort for robot, altså en kunstig intelligens som kan naturlig språk.

Bruken av chatbots er økende, særlig i USA, der de store it-gigantene som Amazon, Google og Facebook satser mye på denne teknologien. Sintef-forskeren Petter Bae Brandtzæg gjennomførte derfor sin undersøkelse blant amerikanske brukere som grunnlag for den nye studien «Why people use chatbots», melder Sintefs nyhetsside.

Intelligente agenter

Fram til nå går det aller meste av vår kommunikasjon med datamaskiner og internett via tastatur og mus. Men i takt med at kunstige intelligenser blir stadig flinkere til å forstå språk, både skriftlig og muntlig og selv på norsk, mener mange at chatbots blir det nye grensesnittet.

– Microsofts leder Satya Nadella har hevdet at chatbots er den nye appen og vil revolusjonere hvordan folk bruker internett og hvordan vi får tilgang til informasjon. I dag navigerer vi på internett gjennom å lete oss fram på menyer, snart vil det være dialogbasert gjennom kunstig intelligente agenter som chatbots, sier Brandtzæg til Sintefs nyhetstjeneste.

Enkelt og raskt

En vanlig anvendelse av chatbots er som et alternativ til menneskelige kundebehandlere eller kompliserte nettsider for kundestøtte. De fleste av de spurte i undersøkelsen, 68 prosent, svarte at hovedgrunnen til at de valgte å gå via en chatbot er at det er en enkel og rask måte å få informasjon på.

Det finnes også chatbots som for eksempel kan bestille taxi eller take-away mat for deg. I Storbritannia eksisterer også den chatbot-baserte tjenesten Do Not Pay, som kan ta seg av å klage på parkeringsbøter på dine vegne.

På Facebook Messenger finnes det i dag 200.000 chatbots, mot 11.000 i 2016. Blant de spurte i Brandtzægs undersøkelse, svarte hele 84 prosent at de benyttet seg av chatbots på Facebook Messenger.

Nettvenn

Det finnes også chatbots som bare er til for å prate med. I undersøkelsen svarte 20 prosent at underholdning var viktigste grunn for å bruke chatbots, mens 10 prosent svarte at det var nytt og spennende.

Den tredje viktigste grunnen til å bruke chatbots er at det er sosialt. «Det gir meg mulighet til å lufte meg uten å bli dømt, jeg vet at de ikke er ekte, men det føles som det er det», var ett av svarene i undersøkelsen.

Flere millioner verden over bruker sosiale roboter på nett som Replika eller psykologroboten Woebot. Mitsuku and Jessie Humani er eksempler på to chatbots som oppfører seg som venner som alltid er der for deg uten å stille krav. Kanskje din neste bestevenn som du betror dine innerste tanker blir en robot på nettet?

Hele rapporten kan kjøpes som en PDF for 25 Euro her.